Lübnan Cumhurbaşkanı Avn, İsrail anlaşmaya uymadı, güneyde günlük ihlal var dedi - Son Dakika
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Lübnan Cumhurbaşkanı Avn, İsrail anlaşmaya uymadı, güneyde günlük ihlal var dedi

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Lübnan Cumhurbaşkanı Avn, İsrail anlaşmaya uymadı, güneyde günlük ihlal var dedi
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Lübnan Cumhurbaşkanı Avn, İsrail'in çerçeve anlaşmasına uymadığını ve güneyin günlük ihlallere maruz kaldığını söyledi. Avn, Arap Birliği Genel Sekreteri Nebil Fehmi'yi kabulünde Lübnan'ın diplomatik çözüme bağlı olduğunu, Fehmi Lübnan'ın Birlik için öncelik taşıdığını söyledi.

Lübnan Cumhurbaşkanı Joseph Avn, "İsrail çerçeve anlaşmasına uymadı, ülkenin güneyi günlük ihlallere maruz kalıyor." dedi.

Lübnan Cumhurbaşkanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre Avn, başkent Beyrut'taki Baabda Sarayı'nda Arap Birliği Genel Sekreteri Nebil Fehmi'yi kabul etti.

Lübnan'ın güneyindeki durumun ele alındığı görüşmede Avn, "İsrail, çerçeve anlaşmasına uymadı ve ülkenin güneyi günlük ihlallere maruz kalıyor. Oysa bu durum herhangi bir sonuç vermeyecek, aksine Lübnanlıların topraklarına ve haklarına bağlılığını artıracak." ifadesini kullandı.

Lübnan, tüm zorluklara rağmen diplomatik çözüme bağlı

Ülkesinin tüm zorluklara rağmen diplomatik çözüme bağlı olduğunu vurgulayan Avn, "Çünkü bu çözüm, Lübnanlıların, özellikle de güney halkının bedelini ödediği yıkıcı savaştan çok daha az maliyetlidir. Artık Lübnan'ın huzura kavuşmasının zamanı gelmiştir." değerlendirmesinde bulundu.

Avn, Lübnan'ın içinden geçtiği bu zorlu dönemi aşmasına yardımcı olmak amacıyla Arap Birliğinin göstereceği her türlü çaba ve girişimi memnuniyetle karşılayacağını belirtti.

Arap Birliği için Lübnan öncelik taşıyor

Arap Birliği Genel Sekreteri Fehmi ise görüşmenin ardından yaptığı açıklamada, Lübnan'ın Birlik için öncelik taşıdığını ve Lübnan devletinin tüm kurumlarıyla desteklenmesi gerektiğini ifade etti.

İsrail saldırılarının sürdüğü Lübnan'ın güneyini ziyaret etmek istediğini dile getiren Fehmi, Lübnan konusunda siyasi ve diplomatik çabaların artırılacağını söyledi.

Fehmi, Arap dünyasının Lübnan'ın İsrail ile yürüttüğü müzakereleri desteklediğini vurguladı.

İsrail ve Lübnan, 26 Haziran'da ABD'nin arabuluculuğunda iki ülke arasındaki anlaşmazlığı sona erdirmeyi ve uzun vadeli barışı sağlamayı amaçlayan bir "çerçeve anlaşma" imzalamıştı.

Anlaşma, İsrail'in işgal ettiği Lübnan topraklarından kademeli olarak çekilmesini ve taraflar arasındaki müzakere sürecinin sürdürülmesini öngörüyor. Ancak İsrail varılan anlaşmaya rağmen Lübnan'daki işgalini ve saldırılarını sürdürüyor.

Kaynak: AA
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