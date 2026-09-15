Lübnan Cumhurbaşkanı Avn, İsrail'in ordu iddialarını reddetti - Son Dakika
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Lübnan Cumhurbaşkanı Avn, İsrail'in ordu iddialarını reddetti

Lübnan Cumhurbaşkanı Avn, İsrail\'in ordu iddialarını reddetti
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Lübnan Cumhurbaşkanı Joseph Avn, ordunun güneyde görevlerini eksiksiz yerine getirdiğini belirterek İsrail'in aksi yöndeki iddialarını reddetti. Avn, orduya teçhizat desteği çağrısı yaparken konunun 17 Eylül'de Paris'teki toplantıda ele alınacağını kaydetti.

Lübnan Cumhurbaşkanı Joseph Avn, Lübnan ordusunun ülkenin güneyinde görevlerini eksiksiz yerine getirdiğini belirterek İsrail'in bu konudaki aksi yöndeki iddialarını reddetti.

Lübnan Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamaya göre Avn, ülkeyi ziyaret eden Finlandiya Savunma Bakanı Antti Hakkanen'i kabul etti.

Avn, görüşmede, Lübnan ordusunun İsrail işgali altında bulunmayan köylerin yanı sıra güneydeki diğer bölgelerde konuşlanmasını güçlendirdiğini belirtti.

Ordunun "güvenliği sağlama, silahlı unsurların görünürlüğünü engelleme ve bölge halkının köylerine dönmesine yardımcı olma görevlerini eksiksiz yerine getirdiğini" vurgulayan Avn, İsrail'in Lübnan ordusunun görevlerini yerine getirmediğine ilişkin iddialarının "kesinlikle gerçeği yansıtmadığını" ifade etti.

Lübnan askerlerinin sınırlı imkanlara rağmen ülkenin doğu ve kuzey sınırlarının kontrolü, terörle mücadele ve iç barışın korunması alanlarında da görev yaptığını aktaran Avn, dost ve kardeş ülkelere, özellikle Avrupa ülkelerine Lübnan ordusuna gerekli teçhizat ve ekipman desteği sağlamaları çağrısı yaptı.

Avn, bu konunun 17 Eylül'de Paris'te yapılması planlanan toplantıda ele alınacağını ve toplantının Fransa'nın ev sahipliği yapacağı Lübnan ordusu ile İç Güvenlik Güçlerine destek konulu uluslararası konferansa hazırlık niteliği taşıyacağını kaydetti.

"Yeniden imar halkın geri dönüşü için temel önemde"

Lübnan'ın güneyindeki yeniden imar çalışmalarına da değinen Avn, bölge halkının köylerine dönebilmesi için yeniden imarın "temel önemde" olduğunu belirtti.

Lübnan'ın yeniden imarın yükünü tek başına taşıyamayacağını ifade eden Avn, Avrupa Birliği'ne bu sürece katkıda bulunma çağrısı yaptı.

Avn, İsrail saldırılarında hedef alınan köylerdeki yıkımın boyutunu bizzat gördüğünü belirterek saldırılarda çocuklar ve kadınların yanı sıra yardım, sivil savunma ve Lübnan Kızılhaçı çalışanları ile gazetecilerin hayatını kaybettiğini kaydetti.

Avn, Lübnanlı sivillerin "İsrail güçlerinin doğrudan hedefi olduğunu" ifade etti.

İsrail ile müzakereler

Avn, İsrail'in saldırılarını durdurmak, Lübnan'a güvenlik ve istikrarı yeniden sağlamak amacıyla doğrudan müzakere seçeneğini benimsemesinin nedenlerini de anlattı.

İsrail'in Washington'daki müzakerelerde üzerinde uzlaşılan "çerçeve anlaşmasının" hükümlerine uymadığını" belirten Avn, müzakerelerin hedeflerinin İsrail'in işgal ettiği Lübnan topraklarından çekilmesi, Lübnan ordusunun bu bölgelere konuşlanması, esirlerin geri dönmesi ve yeniden imar çalışmalarının başlaması olduğunu kaydetti.

Avn, sürecin nihai hedefinin ise "İsrail ile düşmanlık halinin sona erdirilmesi" olduğunu ifade etti.

UNIFIL sonrası dönem

Birleşmiş Milletler Lübnan Geçici Barış Gücü'nün (UNIFIL) geleceğine de değinen Avn, UNIFIL'in görevinin sona ermesinin ardından güneyde asker bulundurmak isteyen ülkelere Lübnan'ın olumlu yaklaşacağını belirtti.

Avn ayrıca Lübnan ordusunun uluslararası sınıra kadar konuşlanmasının ardından orduya destek verecek bir Avrupa gücü oluşturulmasına yönelik Fransa-İtalya girişimini memnuniyetle karşıladıklarını ifade etti.

Bu gücün katılımı için "uygun hukuki formülün" belirlenmesi gerektiğini kaydeden Avn, UNIFIL sonrası dönemde uluslararası desteğin sürmesinin önemine işaret etti.

Finlandiya Savunma Bakanı Hakkanen, Lübnan ziyareti kapsamında Savunma Bakanı Michel Menassa ve Genelkurmay Başkanı Rodolphe Haykal ile de ayrı ayrı görüştü.

Lübnan Savunma Bakanı Menassa, görüşmede UNIFIL sonrası dönemde Lübnan'ın istikrarına ve ordusuna yönelik uluslararası desteğin sürmesinin önemini vurguladı.

Lübnan'a yönelik İsrail saldırılarının etkilerini de ele alan Menassa, Washington'da imzalanan çerçeve anlaşmasının temel maddeleri arasında yer alan İsrail'in çekilmesi ve ateşkesin sağlanmasının "bugüne kadar gerçekleşmediğini" ifade etti.

Finlandiya Savunma Bakanı Hakkanen ise ülkesinin Lübnan'a ve Lübnan ordusuna desteğini sürdürmek istediğini, bu doğrultuda UNIFIL sonrasında alternatif bir uluslararası misyon oluşturulmasına yönelik görüşmelere katıldığını belirtti.

Finlandiya'nın, UNIFIL'in yıl sonunda görev süresinin sona ermesinin ardından Lübnan'ın taleplerine "olumlu yaklaştığını" kaydeden Hakkanen, bu konuda AB ülkeleriyle ortak bir yaklaşım içinde olduklarını ifade etti.

Lübnan Genelkurmay Başkanı Haykal ile Hakkanen'in görüşmesinde de Lübnan ve bölgedeki gelişmeler, ordunun güneydeki rolü, askeri kapasitesinin güçlendirilmesi ve UNIFIL sonrası dönem ele alındı.

Kaynak: AA

İsrail, Lübnan, Güncel, Paris, Eylül, Son Dakika

Son Dakika Güncel Lübnan Cumhurbaşkanı Avn, İsrail'in ordu iddialarını reddetti - Son Dakika

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