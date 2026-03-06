Lübnan Cumhurbaşkanı'ndan BM'ye Çağrı - Son Dakika
Lübnan Cumhurbaşkanı'ndan BM'ye Çağrı

06.03.2026 21:40
Lübnan Cumhurbaşkanı Avn, İsrail'in saldırılarına karşı uluslararası müdahale talep etti.

Lübnan Cumhurbaşkanı Joseph Avn, İsrail'in ülkesine yönelik saldırılarını durdurmak için uluslararası topluma ve Birleşmiş Milletler'e (BM) müdahale çağrısında bulundu.

Lübnan Cumhurbaşkanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre Avn, İsrail'in ülkenin güneyi, Bekaa bölgesi ve Beyrut'un güneyindeki Dahiye bölgesi dahil birçok noktayı hedef alan saldırılarını engellemek için "kardeş ve dost" ülkelerle uluslararası temaslarını sürdürdü.

Açıklamada, söz konusu saldırıların çok sayıda kişinin hayatını kaybetmesine ve yaralanmasına yol açtığı, geniş çaplı yıkım ile binlerce kişinin yerinden edilmesine neden olduğu belirtildi.

İsrail saldırılarının bugün ayrıca Birleşmiş Milletler Lübnan Geçici Barış Gücü'ne (UNIFIL) de ulaştığı ve Ganalı birliğin hedef alınması sonucu bazı askerlerin yaralandığı kaydedildi.

Açıklamada Avn, İsrail'in geniş çaplı saldırılarını şiddetle kınayarak tüm ülkelere ve BM'ye İsrail'in ülkesine yönelik saldırılarını durdurmak için "müdahale etme" çağrısında bulundu.

İsrail'in Lübnan'a saldırıları

İsrail ordusundan 2 Mart'ta yapılan açıklamada, Lübnan'dan füze atıldığının tespit edilmesinin ardından ülkenin kuzeyinde sirenlerin devreye girdiği belirtilmişti.

Ardından, Lübnan geneline hava saldırıları başlattığını duyuran ve başkent Beyrut'u hedef alan İsrail ordusu, havadan ve denizden yoğun saldırılar düzenlediği Lübnan'da kara işgalini genişletme kararı almıştı.

Lübnan Sağlık Bakanlığı, İsrail'in 2 Mart'tan itibaren ülkeye düzenlediği saldırılarda ölenlerin sayısının 217'e yükseldiğini, 798 kişinin yaralandığını açıklamıştı.

Kaynak: AA

