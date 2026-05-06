Lübnan Cumhurbaşkanı'ndan Hizbullah'a Suçlama - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Lübnan Cumhurbaşkanı'ndan Hizbullah'a Suçlama

Lübnan Cumhurbaşkanı\'ndan Hizbullah\'a Suçlama
06.05.2026 01:38
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Cumhurbaşkanı Avn, Hizbullah'ı savaşa sürüklemekle suçladı ve onur kırıcı anlaşmalara karşı çıktı.

BEYRUT, 28 Nisan (Xinhua) -- Lübnan Cumhurbaşkanı Joseph Avn, Hizbullah'ı Lübnan'ı savaşa sürükleyip ülkeye ihanet etmekle suçladı. Avn ayrıca, İsrail ile silahlı çatışmaların sona erdirilmesine yönelik müzakerelerde varılacak "onur kırıcı bir anlaşmayı" kabul etmeyeceklerini söyledi.

Lübnan Cumhurbaşkanlığı'ndan pazartesi günü yapılan açıklamada, Lübnan'ın güneyinden gelen bir heyetle görüşmesi sırasında Avn'ın, "Biz ihanet etmiyoruz. Asıl ihanet, yabancı çıkarlar uğruna ülkeyi savaşa sürükleyenlerin yaptığıdır" dedi.

Müzakerelerden önce ateşkes yapılmasının zorunluluğunu, ABD'ye "ilk andan itibaren" ilettiklerini belirten Avn, bu görüşü, 14 ve 23 Nisan tarihlerinde İsrail ile büyükelçiler düzeyinde gerçekleştirilen görüşmelerde de yinelediklerini hatırlattı.

Lübnan devletinin tutumunun açık olduğunu vurgulayan Avn, Lübnan ya da Washington'da yapılan diğer açıklamaların, ülkenin resmi politikasını yansıtmadığını ifade etti.

Avn, hükümetin müzakerelere başlama kararını eleştirenlere de yanıt verdi. Bazı kesimlerin bu konuda ulusal bir konsensüs bulunmadığı gerekçesiyle bu adımı sorguladığını belirten Avn, "Savaşa girmeden önce siz ulusal konsensüs sağladınız mı?" diye sordu.

İsrail ile savaş durumunu sonlandırmayı amaçladıklarını kaydeden Avn, "onur kırıcı bir anlaşmayı" ise asla kabul etmeyeceklerini vurguladı.

Kaynak: Xinhua

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Lübnan Cumhurbaşkanı'ndan Hizbullah'a Suçlama - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
3 yıl “kaza” sanıldı Gerçek kriminal raporla ortaya çıktı 3 yıl “kaza” sanıldı! Gerçek kriminal raporla ortaya çıktı
Tahran’da alışveriş merkezinde yangın: 8 ölü Tahran'da alışveriş merkezinde yangın: 8 ölü
Kayseri’de akaryakıt istasyonunda bıçaklı kavga: 1 ölü, 2 yaralı Kayseri'de akaryakıt istasyonunda bıçaklı kavga: 1 ölü, 2 yaralı
Trump duyurdu: Hürmüz’de başlattığımız Özgürlük Projesi durduruldu Trump duyurdu: Hürmüz'de başlattığımız Özgürlük Projesi durduruldu
Trump’ın Hürmüz kararı petrol fiyatlarını düşürdü Trump'ın Hürmüz kararı petrol fiyatlarını düşürdü
İran’dan Çin’e kritik ziyaret Zamanlama hayli manidar İran'dan Çin'e kritik ziyaret! Zamanlama hayli manidar

00:03
Şampiyonlar Ligi’nde finalin adı belli oldu
Şampiyonlar Ligi'nde finalin adı belli oldu
23:32
ODTÜ’deki bahar şenliğinde öğrenciler tekme tokat kavga etti
ODTÜ'deki bahar şenliğinde öğrenciler tekme tokat kavga etti
23:26
Beşiktaş’tan Sergen Yalçın açıklaması
Beşiktaş'tan Sergen Yalçın açıklaması
22:18
Cemal Enginyurt: Burcu Köksal’ı AK Parti’ye geçmesi için eşi üzerinden tehdit ediyorlar
Cemal Enginyurt: Burcu Köksal'ı AK Parti'ye geçmesi için eşi üzerinden tehdit ediyorlar
21:39
Özkan Yalım: Otel odasındaki kadın değer verdiğim birisi
Özkan Yalım: Otel odasındaki kadın değer verdiğim birisi
20:22
ABD ordusu, İran tankerini vurdu
ABD ordusu, İran tankerini vurdu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 7.05.2026 03:20:56. #7.12#
SON DAKİKA: Lübnan Cumhurbaşkanı'ndan Hizbullah'a Suçlama - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.