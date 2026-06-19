Lübnan Cumhurbaşkanı'ndan İsrail'e Kınama - Son Dakika
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Lübnan Cumhurbaşkanı'ndan İsrail'e Kınama

19.06.2026 15:06
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Joseph Avn, İsrail'in Lübnan'a yönelik saldırılarını kınayarak ateşkes çabalarını hedef aldığını belirtti.

Lübnan Cumhurbaşkanı Joseph Avn, İsrail'in Lübnan'ın güneyi ve Bekaa bölgesine yönelik saldırılarını kınayarak, bu saldırıların ateşkesi kalıcı hale getirme ve savaşı sona erdirme yönündeki tüm çabaları hedef aldığını söyledi.

Lübnan Cumhurbaşkanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre Avn, İsrail'in ateşkese rağmen sürdürdüğü saldırıları kınadı.

İsrail'in Lübnan'ın güneyine ve doğudaki Bekaa bölgesine düzenlediği saldırıların, aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu çok sayıda kişinin ölümüne ve büyük yıkıma yol açtığını ifade eden Avn, bunun "tehlikeli bir tırmanış" olduğunu vurguladı.

Avn, saldırıların özellikle ABD ile İran arasında imzalanan mutabakatın ardından ateşkesi kalıcı hale getirmeye ve savaşı sona erdirmeye yönelik girişimleri hedef aldığını belirtti.

Bununla birlikte kapsamlı bir ateşkes sağlanması yönündeki çabaların süreceğini kaydeden Avn, Washington'da yapılacak bir sonraki tur görüşmelere katılacak Lübnan müzakere heyetine de bu yönde talimat verdiğini aktardı.

ABD arabuluculuğunda Lübnan ve İsrail arasında yürütülen müzakerelerin 5. turu, 23-25 Haziran'da Washington'da yapılacak.

İsrail ordusunun ateşkese ve ABD-İran mutabakatına rağmen Lübnan'ın güneyine ve doğusundaki bölgelere bugün düzenlediği hava saldırılarında en az 25 kişi yaşamını yitirmişti.

İran-ABD arasında varılan mutabakat

İran ve ABD, Pakistan aracılığında yapılan müzakere süreci kapsamında 14 Haziran'da savaşın durdurulması ve taraflar arasındaki sorunların görüşmelerle çözülmesini öngören 14 maddelik bir mutabakata vardıklarını duyurmuştu.

İslamabad Mutabakatı adı verilen mutabakat zaptı, 18 Haziran'da İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan ve ABD Başkanı Donald Trump tarafından dijital ortamda imzalanarak yürürlüğe girmişti.

Mutabakat, Lübnan dahil olmak üzere savaşın sona erdirilmesi, Hürmüz Boğazı'nın açılması, ABD'nin İran'a uyguladığı deniz ablukasının kaldırılması gibi maddeleri içeriyor.

İsrail'in Lübnan'a saldırıları ve ateşkes

İsrail ordusu, Lübnan'a 2 Mart'ta yoğun hava saldırıları başlatarak, ülkenin güneyinde birçok beldeyi işgal etmişti.

Lübnan hükümeti bu sürede, ülkede yerinden edilenlerin sayısının 1 milyonu aştığını açıklamıştı.

ABD Başkanı Donald Trump, 24 Nisan'da yaptığı açıklamada, Lübnan ile İsrail arasında 17 Nisan'da yürürlüğe giren 10 günlük geçici ateşkesin 3 hafta daha uzatıldığını duyurmuştu.

ABD arabuluculuğunda Lübnan ile İsrail arasında 14-15 Mayıs'ta gerçekleştirilen 3. tur görüşmeler sonucunda, 17 Mayıs itibarıyla ateşkesin 45 gün uzatılması kararlaştırılmıştı.

Lübnan Sağlık Bakanlığı, son açıklamasında, İsrail'in 2 Mart'tan bu yana ülkeye düzenlediği saldırılarda 3 bin 912 kişinin hayatını kaybettiğini bildirmişti.

ABD Dışişleri Bakanlığı, Washington'daki 4. tur görüşmelerin ardından 3 Haziran'da İsrail ve Lübnan'ın, Hizbullah'ın saldırılarını tamamen durdurması ve tüm unsurlarını Litani Nehri'nin güneyinden çekmesi şartıyla "geniş kapsamlı ateşkes" konusunda mutabakata vardığını duyurmuştu. Hizbullah ise şartlı ateşkesi reddettiğini açıklamıştı.

Ancak duyurulan ateşkes anlaşmalarına rağmen İsrail ordusu saldırılarını sürdürüyor.

Kaynak: AA

Savaş ve Çatışma, İnsan Hakları, Diplomasi, Orta Doğu, Politika, Güvenlik, İsrail, Lübnan, Güncel, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Güncel Lübnan Cumhurbaşkanı'ndan İsrail'e Kınama - Son Dakika

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