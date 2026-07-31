Lübnan Cumhurbaşkanı'ndan İsrail'e Tepki - Son Dakika
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Lübnan Cumhurbaşkanı'ndan İsrail'e Tepki

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Lübnan Cumhurbaşkanı Avn, İsrail'in güneydeki bombardımanını tehlikeli bir tırmanış olarak kınadı.

Lübnan Cumhurbaşkanı Joseph Avn, İsrail ordusunun Lübnan'ın güneyindeki Şakif (Beaufort) bölgesini gece saatlerinde hedef almasının son derece tehlikeli bir tırmanış olduğunu, mevcut taahhütlerin açık ihlali niteliği taşıdığını ve çerçeve anlaşmasıyla başlatılan sürece yönelik doğrudan tehdit oluşturduğunu belirtti.

Lübnan Cumhurbaşkanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre Avn, İsrail'in Lübnan'ın güneyinde sürdürdüğü ihlalleri ve saldırıları, özellikle de altyapıyı ve Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütünün (UNESCO) Dünya Mirası Listesi'nde yer alan tarihi alanları hedef almasını kınadı.

Bu saldırıların Lübnan'ın güneyindeki çok sayıda köyde büyük zarara yol açtığını, vatandaşların güvenliğini tehdit ettiğini ifade eden Avn, Ulusal Jeofizik Merkezine göre Şakif Kalesi bölgesinde meydana gelen büyük patlamaların 3,8 büyüklüğünde sarsıntıya neden olduğunu aktardı.

Avn, söz konusu patlamaların "son derece tehlikeli bir tırmanış" ve mevcut taahhütlerin açık ihlali olduğunu belirterek, bunun Lübnan'ın yükümlülüklerini yerine getirdiği çerçeve anlaşması kapsamında başlatılan süreci doğrudan tehdit ettiğini kaydetti.

Saldırıların, çerçeve anlaşmasının uygulanmasına ilişkin görüşmelerin devamı için Roma'da yapılması planlanan toplantının arifesinde gerçekleşmesine dikkati çeken Avn, bunun olumsuz mesajlar verdiğini ve istikrarın sağlanmasına yönelik uluslararası çabaları baltaladığını ifade etti.

Avn, anlaşmaya arabuluculuk yapan taraflar ile uluslararası topluma sorumluluklarını üstlenme ve Lübnan'ın güneyindeki güvenlik ve istikrarı tehdit eden bu ihlallere son verilmesi için harekete geçme çağrısında bulundu.

Başbakan Selam da tepki gösterdi

Lübnan Başbakanı Nevvaf Selam da ABD merkezli sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı açıklamada, İsrail'in Lübnan'ın güneyinde sürdürdüğü bombardımanların ve sistematik yıkımın ateşkesi açıkça ihlal ettiğini, bunun aynı zamanda Lübnan'ın egemenliği ve güvenliğinin yanı sıra uluslararası hukukun ilke ve kurallarının da ağır şekilde ihlal edilmesi anlamına geldiğini belirtti.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile Savunma Bakanı Israel Katz, İsrail ordusunun Lübnan'ın güneyindeki Beaufort (Şakif) bölgesinde bulunduğunu iddia ettiği Hizbullah'a ait tünelleri imha etmek amacıyla 700 ton patlayıcı kullandığını açıklamıştı.

Kaynak: AA

Orta Doğu, İsrail, Lübnan, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Lübnan Cumhurbaşkanı'ndan İsrail'e Tepki - Son Dakika

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