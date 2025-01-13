Lübnan Cumhurbaşkanından ABD ile Güvenlik Görüşmesi

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Lübnan Cumhurbaşkanı Joseph Avn, ABD Merkezi Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM) Komutanı General Michael Corella ile Lübnan'ın güneyindeki durumu ve ordular arasındaki işbirliğini ele aldı.

Lübnan haber ajansı NNA'ya göre, Cumhurbaşkanı Avn, Baabda Sarayı'nda ABD'li General Corella başkanlığındaki ABD askeri heyetini kabul etti.

Ateşkesi Denetleme Komitesi Başkanı ABD'li Tümgeneral Jasper Jeffers ve çok sayıda ABD'li subayın yanı sıra görüşmede ABD'nin Beyrut Büyükelçisi Lisa Johnson da bulundu.

CENTCOM Komutanı General Corella, Cumhurbaşkanı seçilmesi dolayısıyla Avn'ı tebrik etti.

ABD'nin Lübnan'a yönelik desteğine değinilen görüşmede Lübnan ve ABD orduları arasındaki işbirliğini geliştirmenin yolları ele alındı.

Lübnan'ın güneyindeki durumun görüşüldüğü toplantıda, İsrail ordusunun Lübnan'ın güneyinde işgal ettiği beldelerden çekilme sürecine ve programına ilişkin görüş alışverişi yapıldı.

Cumhurbaşkanı Avn, Lübnan ve ABD orduları arasındaki mevcut işbirliğine dikkati çekerek, bu işbirliğinin geliştirilmesi gerektiğini belirtti.

Daha sonra görüşmeye Ateşkesi Denetleme Komitesi'nde yer alan Birleşmiş Milletler (BM) Lübnan Geçici Barış Gücü (UNIFIL) Misyonu Başkanı ve Komutanı General Aroldo Lazaro, Fransız Tümgeneral Guillaume Ponchin ve Lübnan Genelkurmay Başkanı Hassan Avde de katıldı.

Görüşmede Lübnan'ın güneyindeki durum ve BM Güvenlik Konseyi'nin 1701 sayılı kararının uygulanması ile Lübnan ordusu, uluslararası güçler ve Ateşkesi Denetleme Komitesi arasındaki işbirliği ele alındı.

Lübnan'da iki yılı aşkın süren cumhurbaşkanlığı boşluğu ve siyasi krizin ardından 9 Ocak'ta Mecliste yapılan oturumun ikinci turunda Genelkurmay Başkanı Avn, Lübnan'ın 14. Cumhurbaşkanı seçilmişti.

Lübnan ile İsrail arasında varılan ateşkes anlaşması, 27 Kasım 2024'te yerel saatle 04.00'te (TSİ 05.00) yürürlüğe girdi.

Anlaşmanın ikinci maddesinde, "Lübnan hükümeti, Hizbullah veya Lübnan topraklarında bulunan diğer tüm silahlı grupların İsrail'e karşı herhangi bir operasyon düzenlemesini engelleyecek ve İsrail de Lübnan'da sivil, askeri veya devlete ait hedeflere kara, deniz veya havadan herhangi bir askeri saldırıda bulunmayacak." ifadesi yer alıyor.

Anlaşma uyarınca Lübnan ordusunun, 60 gün içinde İsrail'in Lübnan'ın güneyinde işgal ettiği bölgelere aşamalı olarak konuşlanması öngörülüyor.

İsrail ordusu ise ateşkesi sık sık ihlal etmeyi sürdürüyor.

Ateşkes anlaşması kapsamında oluşturulan Ateşkesi Denetleme Komitesi'nde Birleşmiş Milletler (BM) Lübnan Geçici Barış Gücü (UNIFIL) ile Lübnan ve İsrail'in yanı sıra Fransa ile ABD yer alıyor.