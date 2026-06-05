Lübnan'da 1,4 Milyon Kişi İnsani Yardıma İhtiyaç Duyuyor - Son Dakika
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Lübnan'da 1,4 Milyon Kişi İnsani Yardıma İhtiyaç Duyuyor

05.06.2026 13:53
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BM, Lübnan'da gıda güvenliğinin kötüleştiğini ve insani yardıma muhtaç 1,4 milyon kişinin bulunduğunu açıkladı.

Birleşmiş Milletlerin (BM) Lübnan'daki İnsani Yardım Koordinatörü Imran Riza, Lübnan'da gıda güvenliğinin hızla kötüye gittiğini ve en az 1,4 milyon kişinin insani yardıma ihtiyaç duyduğunu bildirdi.

Riza, BM Cenevre Ofisinin haftalık basın toplantısına çevrimiçi katılarak ateşkese rağmen İsrail'in saldırıları altında bulunan Lübnan'daki duruma ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Üç ay önce çatışmaların tırmanmasının hemen ardından ilk acil yardım çağrılarının yapıldığını hatırlatan ve bugün Lübnan hükümetiyle birlikte insani yardım çağrısı başlattıklarını kaydeden Riza, şu ifadeleri kullandı:

"O zamandan bu yana insani yardım bağışçıları, hükümetin ve insani yardım topluluğunun hızlı ve etkili bir şekilde müdahale etmesini sağlamak için 185,9 milyon dolar sağladı. Bu çabalar, acil yardım çağrısının ilk aşamasında 680 binden fazla kişiye hayat kurtarıcı yardım sağladı. Ancak çatışmalarla geçen her gün insani ihtiyaçlar artıyor, çalışmalarımız henüz bitmedi. Bugün 1,4 milyon kişi için hayat kurtarıcı çabaları sürdürmek üzere ek 331,5 milyon dolar daha talep ediyoruz. Bu çağrı, bu yılın ağustos ayına kadar acil yardım çağrısı için toplam talebimizi 639,9 milyon dolara çıkarıyor."

Lübnan genelindeki halkın, son 3 ayda çatışmaların artması nedeniyle korkunç bir durumla karşı karşıya kaldığını söyleyen Riza, çok fazla can kaybı, yaygın ve tekrarlanan yerinden edilme, konut ve temel hizmet altyapısının yıkımı ile geniş kapsamlı psikolojik travmaya tanık olduklarını belirtti.

Riza, siviller üzerindeki kaybın endişe verici ve her geçen gün daha da kötüleştiğine değinerek, "3 bin 500'den fazla insan öldü ve 10 bin fazla insan yaralandı. Yaklaşık 1 milyon insan hala evlerinden uzakta. Sağlık çalışanları ve ilk müdahale ekipleri korkunç ölçekte ölüm ve yaralanmalarla karşı karşıya." dedi.

Lübnan'daki mahallelerin enkaza dönüştüğünü söyleyen Riza, ailelerin evlerini ve geçim kaynaklarını kaybettiğini vurguladı.

"En az 1,4 milyon kişi insani yardıma ihtiyaç duyuyor"

Riza, "Gıda güvenliği hızla kötüleşiyor. En az 1,4 milyon kişi insani yardıma ihtiyaç duyuyor. Son haftalarda ziyaret ettiğim topluluklarda, altyapı ve temel hizmetlerdeki yıkımdan şok oldum." diye konuştu.

Bazı Lübnanlıların birden fazla kez yerinden edildiğini ve bu durumdan etkilendiklerini söyleyen Riza, sivillerin çatışmaların en ağır yükünü taşımaya devam ettiğini vurguladı.

Riza, "Lübnan'da şiddetin tırmanması durdurulmalı, askeri bir çözüm yok. Uluslararası insancıl hukuka saygı gösterilmeli. Siviller, sivil altyapı, yardım çalışanları ve sağlık personeli her zaman korunmalı." değerlendirmesinde bulundu.

İnsani yardım kuruluşları olarak erişime ihtiyaç duyduklarının altını çizen Riza, insani yardım fonlarının artırması gerektiğine de vurgu yaptı.

"200 binden fazla Lübnanlı ülke içinde göçmen durumunda kalabilir"

AA muhabirinin, "Lübnan'da 1 milyon insan evinden uzakta dediniz. Kırılgan da olsa bir ateşkes var, bu süreçte yerinden edilmiş kişilerin geri dönüşleriyle ilgili süreç nedir? Ateşkesin başlangıcından bu yana kaç kişi evine geri dönebildi?" sorusunu yanıtlayan Riza, görüştüğü insanların birçoğunun yaklaşık 4-5 defa yerinden edildiğini söyledi.

Riza, "Bazı insanlar ateşkes ilan edildiğini duyduklarında geri döndüler, tekrar yer değiştirme emirleri verildi ve çatışma çıktı, tekrar ayrıldılar. Bu biraz zor, bu açıdan çok değişken bir durum ancak bildiğimiz kadarıyla 2024'teki çatışmanın sonunda, köylerine geri dönemeyen yaklaşık 58 bin kişi ülke içinde göçmen durumundaydı. Bunun nedeni ya oradaki güvenlik durumu ya da köylerinin yıkılmış olmasıydı. Sanırım şu anki tahminimiz bu sayının çok daha büyük olacağı yönünde. En azından muhtemelen 200 bin civarında ama muhtemelen daha fazla. Bu da uzun süreli bir yerleştirme süreciyle de uğraşmamız gerektiği anlamına geliyor." görüşünü paylaştı.

Kaynak: AA

Savaş ve Çatışma, İnsan Hakları, Politika, Lübnan, Güncel, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Güncel Lübnan'da 1,4 Milyon Kişi İnsani Yardıma İhtiyaç Duyuyor - Son Dakika

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