Lübnan'da 1,8 milyon kişi yerinden edildi - Son Dakika
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Lübnan'da 1,8 milyon kişi yerinden edildi

İsrail'in saldırıları nedeniyle Lübnan'da 1 milyon 862 bin kişi yer değiştirdi, 624 bin kişi Suriye'ye geçti.

24.11.2024 00:46
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İsrail'in saldırıları altındaki Lübnan'da yerinden edilenlerin sayısının 1 milyon 862 bini aştığı bildirildi.

Lübnan Bakanlar Kurulu Başkanlığı, göç hareketi başta olmak üzere İsrail'in saldırılarının yol açtığı zararlar ile ülkedeki son durumu yansıtan verilerin yer aldığı haftalık raporunu yayımladı.

Rapora göre, İsrail'in Lübnan'ı hedef alan saldırılarının başladığı 8 Ekim 2023'ten bugüne kadar ülkede toplam 1 milyon 862 bin 790 kişi yerinden edildi.

?İsrail'in saldırıları nedeniyle 1,2 milyondan fazla kişi ülke içinde yerinden oldu

Ülke içinde yerinden edilen kişilerin sayısı 190 bin 102'si hükümetin açtığı barınma merkezlerinde, 1 milyon 47 bin 790'ı ise barınma merkezleri dışında olmak üzere 1 milyon 237 bin 892'ye ulaştı.

Yerinden edilmiş kişilerin konaklaması için bugüne kadar 720'si kamu ve özel eğitim kurumu olmak üzere 1177 merkez açıldı ve bunların 976'sı azami kapasiteye ulaştı.

?Lübnan'dan Suriye'ye 624 binden fazla kişi geçti

İsrail'in saldırılarını şiddetlendirdiği 23 Eylül'den bu yana 390 bin 656'sı Suriyeli, 234 bin 242'si Lübnan vatandaşı olmak üzere 624 bin 898 kişi, Lübnan'dan Suriye topraklarına geçti.

Öte yandan, 8 Ekim 2023'ten bu yana İsrail ordusu, Lübnan'a yaklaşık 13 bin 976 hava saldırısı düzenledi.

Kaynak: AA

Suriye, Lübnan, İsrail, Son Dakika

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