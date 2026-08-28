Lübnan'da 330 Bin Kişi Yerinden Edildi

BİRLEŞMİŞ Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreter Sözcüsü Stephane Dujarric, İsrail'in saldırılarının devam ettiği Lübnan'da hala yerinden edilmiş durumda olan yaklaşık 330 bin kişinin bulunduğunu bildirdi.

Dujarric, New York'taki BM Genel Merkezi'nde düzenlenen günlük basın toplantısında, Orta Doğu'daki güncel gelişmeleri aktardı.

Lübnan'da yaklaşık 820 bin kişinin evlerine döndüğünü söyleyen Dujarric, "Bununla birlikte, Lübnan genelinde yerinden edilmiş yaklaşık 330 bin kişi hala evlerine dönememiş durumda." ifadelerini kullandı.

Dujarric, Lübnan'daki BM insani yardım faaliyetlerini, İsrail'in saldırılarından dolayı devam eden güvenlik sorunlarına rağmen sürdürmeye çalıştıklarını,??????? Lübnan'ın güneyinde yeniden alevlenen çatışmaların siviller üzerinde "ağır bir bedel oluşturmaya" devam ettiğini vurguladı.

"İnsani yardım erişimi, özellikle Litani Nehri'nin güneyinde büyük bir zorluk teşkil etmeye devam ediyor." diyen Dujarric, İsrail ordusunun bölgede uyguladığı erişim kısıtlamalarının insani yardım ekiplerinin bazı topluluklara ulaşmasını engellediğini belirtti.

Dujarric bu kısıtlamaların, durum tespit çalışmalarını, temel hizmetlerin yeniden sağlanmasının izlenmesini ve gıda yardımlarının ulaştırılmasını da geciktirdiğine dikkati çekti.

"İhtiyaç sahibi insanlara engelsiz erişimin, hayati önem taşıdığını vurgulamaya devam ediyoruz." diyen Dujarric, BM Güvenlik Konseyinde devam eden görüşmelerin ve Konsey üyelerinin kendi takdirleriyle ortaya koyacakları çözüm yolunun bölgede kendilerine "rehberlik edeceğini" kaydetti.