Lübnan'da 86 Suriye Vatandaşı Gözaltına Alındı - Son Dakika
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Lübnan'da 86 Suriye Vatandaşı Gözaltına Alındı

Lübnan ordusu, yasadışı giriş yapan 86 Suriyeliyi gözaltına aldı; soruşturma sürüyor.

27.02.2025 13:32
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BEYRUT, 27 Şubat (Xinhua) -- Lübnan ordusu, 86 Suriye vatandaşının yasadışı yollardan Lübnan'a giriş yaptığı gerekçesiyle gözaltına alındığını duyurdu.

Çarşamba günü yapılan açıklamada İstihbarat Müdürlüğü'ne bağlı bir devriyenin desteğiyle orduya bağlı iki birliğin, 86 Suriyeliyi Lübnan'ın kuzeyindeki Deyr Ammar ve Şadra bölgelerinde yakaladığı belirtildi. Gözaltına alınanlar, soruşturmayı yürütecek adli makamlara sevk edildi.

Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği'ne göre Lübnan, dünyada kişi başına en fazla mülteci barındıran ülke konumunda. Lübnan hükümetinin tahminlerine göre ülkede 1,5 milyon Suriyeli mültecinin yanı sıra diğer ülkelerden yaklaşık 11.238 mülteci bulunuyor.

Kaynak: Xinhua

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