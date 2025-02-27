Lübnan'da 86 Suriye Vatandaşı Gözaltına Alındı

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BEYRUT, 27 Şubat (Xinhua) -- Lübnan ordusu, 86 Suriye vatandaşının yasadışı yollardan Lübnan'a giriş yaptığı gerekçesiyle gözaltına alındığını duyurdu.

Çarşamba günü yapılan açıklamada İstihbarat Müdürlüğü'ne bağlı bir devriyenin desteğiyle orduya bağlı iki birliğin, 86 Suriyeliyi Lübnan'ın kuzeyindeki Deyr Ammar ve Şadra bölgelerinde yakaladığı belirtildi. Gözaltına alınanlar, soruşturmayı yürütecek adli makamlara sevk edildi.

Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği'ne göre Lübnan, dünyada kişi başına en fazla mülteci barındıran ülke konumunda. Lübnan hükümetinin tahminlerine göre ülkede 1,5 milyon Suriyeli mültecinin yanı sıra diğer ülkelerden yaklaşık 11.238 mülteci bulunuyor.