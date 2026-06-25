Lübnan'da Bakalorya Sınavları İptal Edildi - Son Dakika
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Lübnan'da Bakalorya Sınavları İptal Edildi

25.06.2026 14:55
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İsrail saldırıları nedeniyle Lübnan'da lise bitirme sınavları iptal edildi, başarı belgeleri verilecek.

Lübnan Eğitim Bakanı Rima Karami, 2 Mart'ta başlayan İsrail saldırılarının eğitimi olumsuz etkilediği ülkede, üniversiteye geçişte esas alınan bu yılki lise bitirme sınavlarının (Bakalorya) iptal edildiğini açıkladı.

Basın toplantısı düzenleyen Karami, Bakanlar Kurulunun genel ve teknik "bakalorya sınavlarını" iptal etme kararı aldığını duyurdu.

Karami, bunun yerine genel ve teknik lise öğrencilerine okul içi değerlendirme sonuçlarına göre başarı belgesi verileceğini belirtti.

İsrail'in 2 Mart'tan bu yana Lübnan'a düzenlediği saldırılarda 1 milyondan fazla kişi yerinden edilirken, çok sayıda okul da barınma merkezine dönüştürüldü.

İsrail saldırıları nedeniyle eğitimleri sık sık kesintiye uğrayan öğrenciler ile veliler, resmi sınavların iptal edilmesini talep ediyordu.

Kaynak: AA

Savaş ve Çatışma, İnsan Hakları, Orta Doğu, Politika, Lübnan, İsrail, Güncel, Eğitim, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Güncel Lübnan'da Bakalorya Sınavları İptal Edildi - Son Dakika

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