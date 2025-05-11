Lübnan'da Belediye Seçimleri Başladı

Lübnan'da 4 Mayıs Pazar günü Cebel-i Lübnan vilayeti ile başlayan belediye seçimleri için oy verme işlemi bugün Akkar ve Kuzey vilayetlerinde devam ediyor.

Ülkede 6 yılda bir gerçekleştirilen belediye seçimleri için mayıs ayı boyunca her hafta pazar günü ülkenin farklı bir bölgesi sandık başına gidecek.

Bu kapsamda bugün Akkar vilayeti ile Trablus ve beldelerini kapsayan Kuzey vilayetinde seçmenler oy kullanmaya başladı.

Oy kullanma merkezlerinde saat 07.00'de başlayan oy verme işlemi saat 19.00'a kadar sürecek.

Öte yandan Cumhurbaşkanı Joseph Avn, başkent Beyrut'taki İçişleri Bakanlığına gelerek seçim süreciyle ilgili bilgi aldı.

Seçim sürecinin güvenli şekilde işlemesinin hem içeriye hem de dışarıya "Lübnan'ın rayına oturduğu" mesajını verdiğini söyleyen Avn, belediye seçimlerinin başarıyla tamamlanmasının Lübnan'ın anayasal adımları zamanında atmaya kararlı olduğu yönünde dışarıda olumlu yansımaları olacağın ifade etti.

Belediye seçimleri için 18 Mayıs Pazar günü Beyrut, Beka ve Baalbek'te, 25 Mayıs Pazar günü de Güney vilayeti ile Nebatiye'de halk sandık başına gidecek.

Lübnan'da 6 yılda bir yapılan belediye seçimleri için en son 2016'da sandık başına gidilmişti. Ülkede 3 kez ertelenen belediye seçimlerinde, toplamda 1059 belediye ve 2 bin 500 muhtar belirlenecek.