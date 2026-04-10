UNIFIL Sözcüsü: Lübnan'da Tırmanış ve Barış Gücü Saldırıları Savaş Suçu Olabilir

UNIFIL Sözcüsü Danny Al-Ghafri, Lübnan'ın güneyinde İsrail'in saldırıları ve Hizbullah'ın misillemeleri nedeniyle ciddi bir tırmanış yaşandığını, Mavi Hat boyunca yoğun çatışmalar olduğunu söyledi. UNIFIL mevzilerinin yakınında bombardıman ve hava saldırılarının arttığını, Barış Gücü askerlerinin doğrudan hedef alındığını belirten Ghafri, saldırıların hangi taraftan geldiğinin araştırıldığını kaydetti.

Ghafri, Barış Gücü askerlerinin BM Güvenlik Konseyi kararıyla görev yaptığını vurgulayarak, saldırıların 1701 sayılı karar ve uluslararası hukukun ihlali olduğunu, savaş suçu sayılabileceğini ifade etti. 29 ve 30 Mart'ta Endonezyalı 3 barış gücü askerinin hayatını kaybettiği saldırılara değinen Ghafri, taraflardan açıklama talep ettiklerini, soruşturmaların sürdüğünü belirtti.

UNIFIL'in zor koşullar altında çalıştığını, devriyeleri azalttığını ve güvenlik önlemlerini artırdığını söyleyen Ghafri, İsrail'in kara ihlallerinin egemenlik ihlali olduğunu vurguladı. Çatışmanın askeri çözümü olmadığını, diplomasiye ihtiyaç duyulduğunu belirten Ghafri, UNIFIL'in görevini sürdüreceğini, görev süresinin 2026'ya kadar uzatıldığını ekledi.