Lübnan'da Dron Saldırısı: 4 İsrail Askeri Yaralı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Lübnan'da Dron Saldırısı: 4 İsrail Askeri Yaralı

02.06.2026 23:23
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Lübnan'ın güneyinde düzenlenen patlayıcı yüklü dron saldırısında 4 İsrail askeri yaralandı.

İsrail'in saldırılarını ve işgalini sürdürdüğü Lübnan'ın güneyinde patlayıcı yüklü dron ile düzenlenen saldırıda 4 İsrail askerinin yaralandığı bildirildi.

Yedioth Ahronoth gazetesinin haberinde, Hizbullah ile çatışmaların sürdüğü Lübnan'ın güneyinde 4 İsrail askerinin yaralandığı belirtildi.

Lübnan'ın güneyinde patlayıcı yüklü dron ile yapılan saldırıda 1'i orta, 3'ü hafif derecede olmak üzere 4 İsrail askerinin yaralandığı, yaralı askerlerin tedavi için tahliye edildiği aktarıldı.

Gazetede daha önce çıkan haberde Hizbullah'ın termal ve gece görüşlü fiberoptik dronlar kullanarak etkili saldırılar yapmaya başladığı ve bunun İsrail ordusunda endişeye yol açtığı kaydedilmişti.

İsrail'in Lübnan'a saldırıları ve ateşkes

İsrail ordusu, Lübnan'a 2 Mart'ta yoğun hava saldırıları başlatarak ülkenin güneyinde birçok beldeyi işgal etmişti.

Lübnan hükümeti bu süreçte ülkede yerinden edilenlerin sayısının 1 milyonu aştığını açıklamıştı.

ABD Başkanı Donald Trump, 24 Nisan'da yaptığı açıklamada, Lübnan ile İsrail arasında 17 Nisan'da yürürlüğe giren 10 günlük geçici ateşkesin 3 hafta daha uzatıldığını duyurmuştu.

ABD arabuluculuğunda Lübnan ile İsrail arasında 14-15 Mayıs'ta gerçekleştirilen üçüncü tur görüşmeler sonucunda 17 Mayıs itibarıyla ateşkesin 45 gün uzatılması ve haziran ayı başında dördüncü tur görüşmelerin yapılması kararlaştırılmıştı.

Lübnan Sağlık Bakanlığı yaptığı son açıklamasında, İsrail'in 2 Mart'tan beri ülkeye düzenlediği saldırılarda 3 bin 433 kişinin hayatını kaybettiğini bildirmişti.

Ateşkese rağmen İsrail ordusu Lübnan'ın güneyindeki saldırılarını ve ev yıkımlarını sürdürürken, Hizbullah ise ateşkesi ihlal ettiği gerekçesiyle İsrail birliklerine saldırılar düzenliyor.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu 25 Mayıs'ta yaptığı açıklamada, orduya Lübnan'a yönelik saldırıların artırılması talimatını verdiğini söylemişti.

Kaynak: AA

Savaş ve Çatışma, İnsan Hakları, Orta Doğu, Güvenlik, Politika, Lübnan, İsrail, Güncel, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Güncel Lübnan'da Dron Saldırısı: 4 İsrail Askeri Yaralı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Bakan Fidan’dan Singapur’a ilk resmi ziyaret Başbakan Wong ile bir araya geldi Bakan Fidan'dan Singapur'a ilk resmi ziyaret! Başbakan Wong ile bir araya geldi
Meksika’da binlerce öğretmen çalışma koşullarını protesto için süresiz grev başlattı Meksika'da binlerce öğretmen çalışma koşullarını protesto için süresiz grev başlattı
Cumhurbaşkanı Erdoğan “Kökünü kazıyacağız“ demişti Bu sabah 28 ilde daha düğmeye basıldı Cumhurbaşkanı Erdoğan "Kökünü kazıyacağız" demişti! Bu sabah 28 ilde daha düğmeye basıldı
İran’da tecavüz suçlusu 3 kişi idam edildi İran'da tecavüz suçlusu 3 kişi idam edildi
İşte Türkiye’nin Dünya Kupası’nı kazanma ihtimali İşte Türkiye'nin Dünya Kupası'nı kazanma ihtimali
Galatasaray Icardi’nin kararını bekliyor Galatasaray Icardi'nin kararını bekliyor

23:13
Özgür Özel’in “iğrenç bıyıklı“ sözlerine Atakan Sönmez’den yanıt
Özgür Özel'in "iğrenç bıyıklı" sözlerine Atakan Sönmez'den yanıt
22:37
Bizim Çocuklar’ı Dünya Kupası’na uğurlayan konvoy dünya basınında
Bizim Çocuklar'ı Dünya Kupası'na uğurlayan konvoy dünya basınında
22:10
Hakan Safi, Lewandowski ile anlaştı İşte yıldız golcüye sunulan dev maaş
Hakan Safi, Lewandowski ile anlaştı! İşte yıldız golcüye sunulan dev maaş
21:59
Özgür Özel de kendi MYK’sını toplayacak
Özgür Özel de kendi MYK'sını toplayacak
20:45
Genç kadın, 4. kattan atladı
Genç kadın, 4. kattan atladı
20:43
Özel’den Kılıçdaroğlu’nun danışmanı Sönmez’e: Gelmiş o iğrenç bıyıklı...
Özel'den Kılıçdaroğlu'nun danışmanı Sönmez'e: Gelmiş o iğrenç bıyıklı...
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 2.06.2026 23:45:33. #7.13#
SON DAKİKA: Lübnan'da Dron Saldırısı: 4 İsrail Askeri Yaralı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.