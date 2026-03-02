Lübnan'da Eğitime Ara Verildi - Son Dakika
Lübnan'da Eğitime Ara Verildi

02.03.2026 08:37
İsrail saldırıları nedeniyle Lübnan'daki okullar güvenlik nedeniyle kapatıldı. Eğitim durdu.

İsrail'in saldırılar düzenlediği Lübnan'da tüm özel ve devlet okulları ile mesleki ve teknik eğitim kurumlarında güvenlik gerekçesiyle eğitime ara verildi.

Lübnan Eğitim ve Yükseköğretim Bakanlığından konuya ilişkin açıklama yapıldı.

Açıklamada, Lübnan'daki tüm seviyelerdeki özel ve devlet okulları ile mesleki ve teknik eğitim kurumlarında eğitime ara verildiği bildirildi.

Kararın, can güvenliğinden duyulan endişe ve olağanüstü güvenlik durumu göz önünde bulundurularak alındığı belirtildi.

Bakanlığın, ilgili makamlarla koordinasyon halinde gelişmeleri günlük değerlendirmeye devam edeceği ve kamu güvenliği gerekliliklerine uygun kararlar alacağı vurgulandı.

Lübnan'a ve halkına yönelik saldırıların kınandığı açıklamada, güvenlik problemleri nedeniyle evlerini terk edenlerle dayanışma gösterildi ve Lübnan Milli Eğitim Bakanlığının bu kişilere destek olacağı kaydedildi.

Açıklamada, Lübnan'ın çeşitli bölgelerinde yerinden edilen çok sayıda kişinin okullarda barındığı hatırlatıldı.

İsrail Ordu Sözcülüğünden yapılan açıklamada, Lübnan'dan füze atıldığının tespit edilmesinin ardından ülkenin kuzeyinde sirenlerin devreye girdiği belirtilmişti.

İsrail ordusu, Hizbullah'ı hedef aldığını öne sürerek Lübnan geneline hava saldırıları başlattığını duyurmuş, ardından başkent Beyrut'ta patlama sesleri yükselmişti.

İsrail ordusu, Lübnan'ın güneyi ve Bekaa Vadisi'nde 50'den fazla köy ve beldeye saldırı tehdidinde bulunarak, bölge sakinlerinden evlerini terk etmelerini istemişti.

Kaynak: AA

