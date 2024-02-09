Lübnan'da emekli askerler maaşlarına zam talebiyle gösteri düzenledi - Son Dakika
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Lübnan'da emekli askerler maaşlarına zam talebiyle gösteri düzenledi

Lübnan\'da emekli askerler maaşlarına zam talebiyle gösteri düzenledi

Lübnan'da yaşanan eşi benzeri görülmemiş mali kriz nedeniyle emekli askeri personelin maaşları ciddi bir devalüasyon yaşadı. Bu duruma tepki gösteren yaklaşık 2.000 emekli askeri personel, hükümet sarayı yakınlarında maaşlarına zam talebiyle gösteri düzenledi. Protestocular, bakanların binaya ulaşmasını engellemek için lastik yakarak ve polis güçleriyle çatışarak yolları kapattı. Lübnan Başbakanı, konuyu olağanüstü bakanlar kurulu oturumunda görüşeceklerini belirtti ancak hükümetin harcama tavanının sınırlı olduğunu ifade etti.

09.02.2024 13:08  Güncelleme: 13:10
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BEYRUT, 9 Şubat (Xinhua) -- Eşi benzeri görülmemiş bir mali krizle boğuşan Lübnan'da yaklaşık 2.000 emekli askeri personel Perşembe günü hükümet sarayı yakınlarında maaşlarına zam talebiyle gösteri düzenledi.

Elnashra haber ajansının bildirdiğine göre bakanların Beyrut'un merkezindeki binaya ulaşmasını engellemeye çalışan protestocular lastik yakarak ve polis güçleriyle çatışarak yolları kapattı.

Lübnan Başbakanı Necip Mikati, kabinenin emekli askeri personel tarafından gündeme getirilen konuyu Cumartesi günü yapılacak olağanüstü bakanlar kurulu oturumunda görüşeceğini söyledi ancak mevcut kriz ortamında hükümetin harcama tavanının sınırlı olduğunu kaydetti.

Eşi benzeri görülmemiş bir mali kriz nedeniyle Lübnan'da yerel para birimi çökmüş ve kamu sektöründe çalışanların ücretlerinde ciddi bir devalüasyon yaşanmıştı. Bu devalüasyon sonucunda emekli askeri personelin maaşları da 20 ila 60 ABD dolarına kadar düşmüştü.

Kaynak: Xinhua

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Hükümet, Beyrut, Lübnan, Politika, Güncel, Son Dakika

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