Lübnan'da Felaket Hazırlığı ve Dayanışma Çağrısı

Lübnan Cumhurbaşkanı Joseph Avn, ABD ve İsrail'in İran'a yönelik saldırılarının başlamasının ardından ülkesini olası felaketlerden korumanın "mutlak öncelik" olduğunu belirtti.

Lübnan resmi ajansı NNA'ya göre Cumhurbaşkanı Avn, ülkedeki yetkililerle bir dizi telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Avn, Başbakan Nevvaf Selam, Ulaştırma Bakanı Fayiz Rasamini, ABD'nin Lübnan Büyükelçisi Michel Issa ve Lübnan Genelkurmay Başkanı Rudolph Heykel ile gerçekleştirdiği görüşmelerde "Lübnan'ı korumak için en yüksek düzeyde hazırlıklı olmanın ve tüm yetkili kurumlar ile ilgili birimler arasında koordinasyonu sağlamanın zorunlu olduğunu" belirtti.

"Bu hassas dönemde tüm tarafların ulusal sorumluluk bilinciyle hareket etmesi ve Lübnan'ın üstün yararını her türlü hesap ve çıkarın üzerinde tutması gerekiyor."diyen Avn ayrıca, Lübnan'ın dış güçlerin çatışmalarından doğabilecek felaketlerden korunmasının, egemenliğinin, güvenliğinin ve istikrarının sağlanmasının "mutlak öncelik" olduğunu vurguladı."

Avn, ülke içindeki dayanışmayı güçlendirme ve tüm çabaları birleştirmenin önemine dikkati çekerek "herhangi bir gelişmenin Lübnan topraklarını ve halkını etkilemesini önlemek" gerektiğini kaydetti.

Bu açıklamaların, Hizbullah'ın daha önce İran'a yönelik olası ABD veya İsrail saldırılarında askeri müdahalede bulunacağını duyurmasının ardından gelmesi dikkati çekti.

ABD ve İsrail'in İran'a saldırıları

İran ile ABD arasındaki müzakere süreci devam ederken İsrail ve ABD sabah saatlerinde İran'a ortak saldırılar başlattı.

İsrail Savunma Bakanlığı, İran'a "önleyici saldırı" başlattığını duyurdu. ABD Başkanı Donald Trump da İran'a yönelik "büyük bir operasyon" başlattıklarını açıkladı.

Saldırılar kapsamında başkent Tahran, İsfahan, Kerec, Kum, Tebriz, Şiraz, Buşehr, Kirmanşah ve İlam kentleri hedef alındı.

İsrail ve İran, hava sahasını kapatırken İsrail genelinde olağanüstü hal ilan edildi, sirenler çaldı. İran'ın karşı saldırıları öncesinde İsrail halkını sığınaklara yönlendiren uyarılar yapıldı.

İran ordusu, ABD ile İsrail'in saldırılarına karşılık İsrail'e onlarca balistik füze ve insansız hava araçlarıyla karşı saldırılar başlattığını duyurdu.

İran, füze saldırılarıyla Bahreyn, Birleşik Arap Emirlikleri, Kuveyt, Katar ve Ürdün gibi ülkelerde eş zamanlı ABD üslerini hedef alırken Bahreyn'deki ABD donanma üssü vuruldu.