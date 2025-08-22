Lübnan'da Filistin Mültecilerinin Silah Teslim Süreci Başladı - Son Dakika
Lübnan'da Filistin Mültecilerinin Silah Teslim Süreci Başladı

22.08.2025 01:17
Filistin ve Lübnan, mülteci kamplarındaki silahların teslimatına yönelik anlaşma sağladı.

Filistin yönetimi, Lübnan ordusunun, "devletin silahları kendi tekelinde toplama" kararının uygulanması çerçevesinde Lübnan'daki Filistin mülteci kamplarında bulunan silahları teslim almaya başladığını belirtti.

Filistin Devlet Başkanlığı Sözcüsü Nebil Ebu Rudeyne'nin konuya ilişkin açıklaması, Filistin resmi ajansı WAFA'da yayımlandı.

Ebu Rudeyne, Filistin devleti ile Lübnan devleti arasında kamplarda bulunan silahların Lübnan ordusuna teslim edilmesi konusunda anlaşmaya varıldığını bildirdi.

İlgili Filistin makamlarının, başkent Beyrut'taki Burc el-Beracine Mülteci Kampı ile güneyde yer alan Sur kentindeki Bas Mülteci Kampı'nda bulunan ilk parti silahları Lübnan ordusuna teslim ettiğini kaydeden Ebu Rudeyne, bunun ardından diğer kamplardaki teslim süreçlerinin tamamlanacağını aktardı.

Ebu Rudeyne, bu adımın, Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas ve Lübnan Cumhurbaşkanı Joseph Avn'ın, Beyrut'ta gerçekleştirdiği resmi görüşmenin ardından 21 Mayıs'ta yayımlanan bildiriye dayandığını belirtti.

İki tarafın Lübnan'daki Filistin mülteci kamplarındaki durumu izlemek ve mültecilerin yaşam ve insani koşullarını iyileştirmek için çalışmak üzere ortak bir Lübnan-Filistin komitesi kurulması konusunda mutabık kaldığını ifade eden Ebu Rudeyne, bunun da Lübnan'ın egemenliğine saygı ve Lübnan yasalarına uyulması kapsamında yapılacağını bildirdi.

Ebu Rudeyne, ayrıca iki tarafın "Lübnan'daki Filistinli mültecilerin insani, sosyal ve ekonomik haklarının sağlanması, onlara topraklarına geri dönüş haklarından ödün vermeden veya ulusal kimliklerini etkilemeden onurlu bir yaşam sağlanmasına bağlılıklarını vurguladığını" kaydetti.

Tarafların, "Lübnan topraklarında silahın yalnızca Lübnan devletinin elinde bulunması; buna aykırı her türlü tezahürün sonlandırılması" ilkesine bağlılıklarını vurguladığını aktaran Ebu Rudeyne, Lübnan'ın egemenliğine, bağımsızlığına ve toprak bütünlüğüne saygı gösterilmesinin önemin altının çizildiğini belirtti.

Ebu Rudeyne, Lübnan ve Filistin liderlerinin "iki ülkenin ilgili makamları arasında tam koordinasyon sağlanarak istikrarlı bir güvenlik durumuna ulaşılması yoluyla kamplardaki Filistin halkının güvenlik ve emniyetinin korunmasının önemini vurguladığını" aktardı.

Sözcü, silahlarını teslim etmeyi kabul eden veya teslim etmeye başlayan gruplara ilişkin detaylı bilgi vermedi.

Lübnan-Filistin Diyalog Komitesi Başkanı Büyükelçi Ramiz Dımaşkiyye, Filistin kamplarındaki silahların teslimine yönelik ilk aşamanın dün başlatıldığını açıklamıştı.

Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas ve Lübnan Cumhurbaşkanı Joseph Avn, 21 Mayıs'ta gerçekleştirdikleri toplantıda Lübnan'ın egemenliğini ve silahın sadece devlette olması konusunu ele almıştı.

Avn, Filistin mülteci kamplarındaki silahlanma konusunu incelemek üzere ortak komitelerin kurulduğunu ve bu komitelerin haziran ayı itibarıyla çalışmalarına başlayacağını açıklamıştı.

Lübnan'ın başkenti Beyrut ve diğer bölgelerde bulunan 12 kampta toplamda 200 binin üzerinde Filistinli, 1948'den beri mülteci olarak yaşam mücadelesi veriyor.

Lübnan ile Filistinli gruplar arasında 1969'da yapılan Kahire Anlaşması'na göre, kampların iç güvenliği Filistinli gruplarca sağlanırken, giriş ve çıkışlar ise Lübnan ordusunun denetiminde bulunuyor.

Kaynak: AA

Uluslararası İlişkiler, İnsan Hakları, Orta Doğu, Filistin, Güvenlik, Politika, Güncel, Lübnan, Dünya

20:25
18:38
