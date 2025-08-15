Lübnan'da İç Savaş Tehdidi Tartışması - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Lübnan'da İç Savaş Tehdidi Tartışması

15.08.2025 20:24
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Başbakan Selam, Hizbullah'ın silah bırakma reddini kınayarak, iç savaş tehdidi olduğunu belirtti.

Lübnan Başbakanı Nevvaf Selam, Hizbullah Genel Sekreteri Naim Kasım'ın silah teslim etmeyi reddettiği ve gerektiğinde "Kerbela benzeri bir savaş"a hazır olunacağını söylediği konuşmasını, sert bir şekilde eleştirerek, bunun "örtülü bir iç savaş tehdidi" olduğunu belirtti.

Başbakanı Selam, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından, Şarkulevsat gazetesine yaptığı açıklamadan sözler paylaştı.

Kasım'ın sözlerini kınayan Selam, "Hizbullah Genel Sekreteri Naim Kasım'ın açıklamaları örtülü bir iç savaş tehdidi taşıyor. Bugün Lübnan'da kimse bir iç savaş istemiyor ve böyle bir savaşa yönelik her türlü tehdit veya gözdağı kesinlikle kabul edilemez." ifadelerini kullandı.

"Lübnan hükümetinin ABD- İsrail projesini uyguladığı" yönündeki iddialarının "geçersiz olduğunu" dile getiren Selam, kararlarının tamamen "Lübnan'a ait" olduğunu Bakanlar Kurulu'nda alındığını ve kimsenin ülkesine karar "dikte edemeyeceğini" kaydetti.

"Taif Anlaşması Lübnan devletinin topraklarında tümünde kendi gücüyle otoritesini kurmasını açıkça öngörüyor. Lübnan'da devletin dışında silah taşıma yetkisi hiçbir partiye verilmemiştir." değerlendirmesinde bulunan Selam, Hizbullah'ın silahının İsrail'e teslim edilmesinin talep edilmediğini, teslim edilecek adresin Lübnan ordusu olduğunu belirterek, "Ordumuzun vatanseverliği konusunda şüpheye düşülmesini reddediyoruz. Fitneyi teşvik eden sorumsuz davranışlara karşı dikkatli olunmalıdır." dedi.

Taif Anlaşması, 1989 yılında Suudi Arabistan'ın Taif kentinde Lübnanlı taraflar arasında, 15 yıl süren iç savaşı sona erdirmek amacıyla imzalandı. Anlaşma uyarınca, siyasi katılımı güçlendirmek amacıyla Lübnan'daki mezhepler arasında yetki dağılımı yeniden düzenlendi.

Anlaşmayla tüm Lübnanlı ve ülke dışı milislerin silahlarını devlete teslim etmesi ve ordunun ülke genelinde otoritesini sağlaması öngörülürken; anlaşma, devletin egemenliği ve birliğini garanti altına alıyor ve resmi kurumların dışında silahlı güçlerin varlığını yasaklıyordu.

Hizbullah lideri "silah bırakmayacağız" demişti

Lübnan Hizbullahı Genel Sekreteri Naim Kasım yaptığı açıklamada, Hizbullah'ın "İsrail işgali sürdüğü müddetçe silah bırakmayacağını" belirterek, "İsrail-ABD projesiyle neye mal olursa olsun mücadele edeceklerini" söylemişti.

Kasım, "Herhangi bir iç karışıklığın çıkmasından ve ülke topraklarını savunma görevini yerine getirmemesinden tamamen Lübnan hükümeti sorumludur." diye konuşmuştu.

Lübnan hükümetinin, Hizbullah'ın silahsızlandırılması ve silahın yalnızca devletin elinde bulunmasına yönelik kararına atıfta bulunan Hizbullah Genel Sekreteri, "Saldırıları durdurun ve İsrail'i Lübnan'dan çıkarın. Ulusal ve stratejik güvenlik konusunu görüşürken sizlere her türlü kolaylığı sağlayacağız." demişti.

Kaynak: AA

Uluslararası İlişkiler, Orta Doğu, Güvenlik, Politika, Güncel, Lübnan, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Güncel Lübnan'da İç Savaş Tehdidi Tartışması - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İsrail basını: ABD Başkanı Trump gelecek ay Tel Aviv’i ziyaret edebilir İsrail basını: ABD Başkanı Trump gelecek ay Tel Aviv'i ziyaret edebilir
Silahlarıyla stadyumda toplanıp terör örgütü PKKYPG’ye meydan okudular Silahlarıyla stadyumda toplanıp terör örgütü PKK/YPG'ye meydan okudular
Arda Turan kırmızı kart sonrası çıldırdı Arda Turan kırmızı kart sonrası çıldırdı
Beşiktaş transferi bitirdi Taylan Bulut İstanbul’a geliyor Beşiktaş transferi bitirdi! Taylan Bulut İstanbul'a geliyor
Dünya şampiyonu eski milli güreşçi Hüseyin İldem’den acı haber Dünya şampiyonu eski milli güreşçi Hüseyin İldem'den acı haber
Beton bariyerlere çarpan araç hurdaya döndü, sürücü olay yerinde can verdi Beton bariyerlere çarpan araç hurdaya döndü, sürücü olay yerinde can verdi
Trafikte döner bıçağıyla tehditler savurdu Trafikte döner bıçağıyla tehditler savurdu
Kargo uçağı havalimanına inişte faciadan döndü Kargo uçağı havalimanına inişte faciadan döndü
Erkek arkadaşından kaçarken yakalandı, kendini köprüden atmak istedi Erkek arkadaşından kaçarken yakalandı, kendini köprüden atmak istedi
3-0 yenildikleri maçın rövanşında 18. dakikada 10 kişi kalan Brondby farklı kazanarak turladı 3-0 yenildikleri maçın rövanşında 18. dakikada 10 kişi kalan Brondby farklı kazanarak turladı
Prof. Dr. Naci Görür’den İstanbul depremi uyarısı: Zaman daralıyor Prof. Dr. Naci Görür'den İstanbul depremi uyarısı: Zaman daralıyor

19:48
Kritik zirve öncesi dikkat çeken detaylar Putin ve Trump uçakta görüşecek
Kritik zirve öncesi dikkat çeken detaylar! Putin ve Trump uçakta görüşecek
17:20
Hükümetten memurların taban aylığına 1000 lira zam teklifi
Hükümetten memurların taban aylığına 1000 lira zam teklifi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 15.08.2025 20:34:15. #7.12#
SON DAKİKA: Lübnan'da İç Savaş Tehdidi Tartışması - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.