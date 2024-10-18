Lübnan'da İHA Düşürüldü - Son Dakika
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Lübnan'da İHA Düşürüldü

UNIFIL, Lübnan'da bir İHA'yı düşürdü; İsrail'in hava ihlalleri artış gösterdi.

18.10.2024 12:13
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BİRLEŞMİŞ MİLLETLER, 18 Ekim (Xinhua) -- Lübnan'da konuşlu Birleşmiş Milletler Geçici Görev Gücü (UNIFIL) ülkenin güney sahili açıklarında görev yapan Deniz Görev Gücü gemilerinden birine Perşembe günü erken saatlerde kaynağı bilinmeyen bir hava aracının (İHA) yaklaştığını ve İHA'nın prosedürlere uygun olarak elektronik karşı önlemler kullanılarak düşürüldüğünü bildirdi.

BM Genel Sekreteri Sözcüsü Stephane Dujarric günlük basın toplantısında yaptığı açıklamada, "UNIFIL olayı soruşturuyor" dedi.

Dujarric, UNIFIL'e atfen Çarşamba günü İsrail Savunma Kuvvetleri'nin, Lübnan hava sahasını 24 saat içinde 60 defa ihlal ettiğini ve bunun 8 Ekim 2023'ten bu yana bir günde gerçekleşen en yüksek ihlal sayısı olduğunu söyledi.

Lübnan genelinde Bekaa Vadisi, Sayda ve Nebatiye gibi bölgelere saldırılar düzenlenirken, Hizbullah'ın Hayfa da dahil olmak üzere İsrail'in kuzeyine yönelik saldırılarının devam ettiği belirtildi.

Dujarric, barış güçlerinin son 24 saatte İsrail ve Lübnan arasındaki Mavi Hat'ta silahlı çatışmalar ve İsrail Savunma Kuvvetleri'nin UNIFIL'in operasyon alanında sürdürdüğü askeri faaliyetlerin gözlemlendiğini söyledi. Sözcü, BM mevzilerinin yakınında çıkan bazı çatışmaların barış gücü askerlerinin emniyet ve güvenliğini tehlikeye attığına da dikkat çekti.

Çarşamba günü İsrail ordusuna ait bir tankın Kefr Kila yakınlarında bulunan bir BM mevzisindeki gözetleme kulesine ateş açtığının UNIFIL tarafından bildirildiğini söyleyen Dujarric, "Kule hasar gördü ve kameralar tahrip oldu. Neyse ki hiçbir barış gücü görevlisi yaralanmadı" ifadelerini kullandı.

Dujarric, "Bu eylemlere ilişkin İsrail makamlarına protesto notası göndermeye devam ediyor ve ilgili tüm taraflara BM personelinin emniyet ve güvenliğini sağlama ve BM tesislerinin dokunulmazlığına her zaman saygı gösterme yükümlülüklerini hatırlatıyoruz" dedi.

Kaynak: Xinhua

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