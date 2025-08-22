Lübnan'da İhanet Tepkisi: İsrailli Serbest Bırakıldı

Lübnanlı Esirler ve Serbest Bırakılanlar Heyeti, İsrail'de halen 19 Lübnanlının tutuklu bulunmasına rağmen Lübnan'da tutuklu bir İsraillinin serbest bırakılmasına tepki göstererek bu adımı "ihanet" şeklinde nitelendirdi.

Heyetten yapılan yazılı açıklamada, "Bir İsrailli serbest bırakılırken, 19 Lübnanlı hala düşmanın zindanlarında unutulmuş durumda. Bu adım tanımlanmış bir ihanettir ve devletin en üstünden en altına kadar sorumluların yargılanması gerekir." ifadelerine yer verildi.

Öte yandan Lübnan Genel Güvenlik Kurumu, İsrail kimlik kartına sahip Salih Ebu Hüseyin'in Uluslararası Kızılhaç Komitesine teslim edilerek işgal altındaki Filistin topraklarına gönderildiğini duyurdu.

Ebu Hüseyin'in Temmuz 2024'te sınırı yasa dışı şekilde geçerek Lübnan'a girdiği, gözaltına alındığı ancak yapılan incelemede güvenlik açısından bir suçlamada bulunulmadığı aktarıldı.

İsrail Başbakanlık Ofisi, Kızılhaç'ın arabuluculuğunda yürütülen müzakerelerin ardından yaklaşık bir yıldır Lübnan'da tutuklu bulunan Ebu Hüseyin'in serbest bırakıldığını duyurmuştu.

İsrail basını, söz konusu kişinin Lübnan'a "yanlışlıkla" girdiğini belirtirken tutukluluk nedenine dair ise bilgi verilmemişti.