Lübnan'da İsrail Askeri Kazası: 4 Ölü - Son Dakika
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Lübnan'da İsrail Askeri Kazası: 4 Ölü

İsrail Savunma Kuvvetleri, Lübnan'da meydana gelen kazada dört askerinin yaşamını yitirdiğini açıkladı.

09.12.2024 15:00
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(ANKARA) – İsrail Savunma Kuvvetleri (IDF), Lübnan'ın güneyinde meydana gelen kazada dört askerin öldüğünü açıkladı.

IDF'nin yaptığı açıklamaya göre, dün öğleden sonra Lübnan'ın güneyinde meydana gelen şüpheli bir "operasyon kazasında" dört İsrailli asker öldü. Askerlerin 226. Yedek Paraşütçü Tugayı'nın 9263. Taburu'nda görev yaptığı bildirildi.

İsrail medyası, IDF'nin yaptığı ilk incelemeye göre, askerlerin güney Lübnan'ın Labbouneh bölgesindeki bir tüneli tararken Hizbullah'a ait silah ve patlayıcıların saklandığı bir zulanın infilak ettiğini belirtti. Patlama nedeninin araştırıldığını ifade eden İsrail medyası, ordunun bunun bir Hizbullah tuzağı olmadığını ve daha ziyade İsrail güçleri tarafından daha önce yerleştirilen patlayıcılardan kaynaklandığını düşündüğünü kaydetti.

Kaynak: ANKA

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