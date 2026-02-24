Lübnan'da İsrail Ateşi: Ordu Mukabeleye Hazır - Son Dakika
Lübnan'da İsrail Ateşi: Ordu Mukabeleye Hazır

24.02.2026 17:57
İsrail, Lübnan'ın güneyindeki askeri gözlem noktasına ateş açtı, Lübnan ordusu karşılık verecek.

İsrail güçlerinin, Lübnan'ın güneyindeki bir askeri gözlem noktasına ateş açtığı, Lübnan ordusunun ise mukabelede bulunma talimatı verdiği bildirildi.

Lübnan ordusundan yapılan açıklamaya göre, ülkenin güneyinde yer alan Mercayun kentine bağlı Serde bölgesinde sınır hattında kurulmakta olan bir gözlem noktasının çevresi İsrail tarafından ateş altına alındı.

Açıklamada, İsrail'e ait bir insansız hava aracının alçak irtifada bölgede uçuş yaptığı ve tehdit içerikli anonslarda bulunduğu ifade edildi.

Lübnan ordusu, söz konusu noktaya takviye yapılması, bölgede kalınması ve ateş açılan kaynaklara mukabelede bulunulması yönünde talimat verdi.

Olayda yaralanma olup olmadığına ilişkin bilgi paylaşılmadı.

Lübnan ordusu, konunun Lübnan ile İsrail arasında Kasım 2024'te varılan ateşkes kapsamında kurulan Ateşkesi Denetleme Komitesi (Mekanizma) ve Birleşmiş Milletler Lübnan Geçici Barış Gücü (UNIFIL) ile koordinasyon içinde takip edildiğini bildirdi.

Kaynak: AA

