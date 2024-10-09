Lübnan'da İsrail Casusluğu Şüphesi: 2 Tutuklama

Güncel

Lübnan ordusu, İsrail için casusluk yaptıkları şüphesiyle 2 kişinin tutuklandığını ve haklarında soruşturma başlatıldığını bildirdi.

Lübnan ordusunun X sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, İstihbarat Müdürlüğüne bağlı İsrail casus ağlarını izleyen birimin, 2 kişiyi İsrail adına casusluk yaptıkları şüphesiyle gözaltına aldığı belirtildi.

Açıklamada, "2 Suriyeli, düşman hava saldırılarının etkilerini belgelemenin yanı sıra saldırıların sonuçlarını doğrulamak için arama kurtarma operasyonlarını takip ettikleri ve farklı noktaları fotoğrafladıkları için tutuklandı." ifadesine yer verildi.

Gözaltına alınan şahıslara İsrail'in sosyal medya üzerinden ulaştığının tespit edildiği ve konuya ilişkin soruşturma başlatıldığı aktarıldı.