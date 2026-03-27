Lübnan'da İsrail Çatışması: 2 Asker Yaralı

İsrail'in saldırılarını sürdürdüğü ve işgalini genişlettiği Lübnan'ın güneyinde çıkan çatışmada 2 İsrail askerinin ağır yaralandığı belirtildi.

İsrail ordusundan yapılan açıklamada, Lübnan'ın güneyinde dün gece yaşanan çatışmada biri subay 2 askerin ağır yaralandığı ve tıbbi müdahale için hastaneye nakledildikleri aktarıldı.

İsrail ordusundan dün yapılan açıklamada da ordu birliklerinin Hizbullah ile girdiği çatışmalarda 1 askerin öldüğü, 2'si subay 6 İsrail askerinin de yaralandığı belirtilmişti.

Lübnan'ın güneyinde işgali genişletmek amacıyla düzenlenen saldırılarda 4 İsrail askeri ölmüştü.

İsrail'in Lübnan'a saldırıları

İsrail ordusundan 2 Mart'ta yapılan açıklamada, Lübnan'dan füze atıldığının tespit edilmesinin ardından ülkenin kuzeyinde sirenlerin devreye girdiği belirtilmişti.

Daha sonra Lübnan geneline hava saldırıları başlattığını duyuran ve başkent Beyrut'u hedef alan İsrail ordusu, havadan ve denizden yoğun saldırılar düzenlediği Lübnan'da kara işgalini genişletme kararı almıştı.

Lübnan Sağlık Bakanlığı, en son yaptığı açıklamada, İsrail'in 2 Mart'tan bu yana ülkeye düzenlediği saldırılarda 1116 kişinin hayatını kaybettiği bildirmişti.

Sosyal İşler Bakanı Hanin es-Seyyid de İsrail'in işgali ve saldırıları nedeniyle Lübnan'da zorla yerinden edilenlerin sayısının 1 milyon 162 bini geçtiğini açıklamıştı.