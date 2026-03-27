Lübnan'da İsrail Çatışması: 2 Asker Yaralı
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Lübnan'da İsrail Çatışması: 2 Asker Yaralı

27.03.2026 14:35
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İsrail'in Lübnan'a düzenlediği saldırılarda 2 asker ağır yaralandı, insan kaybı artıyor.

İsrail'in saldırılarını sürdürdüğü ve işgalini genişlettiği Lübnan'ın güneyinde çıkan çatışmada 2 İsrail askerinin ağır yaralandığı belirtildi.

İsrail ordusundan yapılan açıklamada, Lübnan'ın güneyinde dün gece yaşanan çatışmada biri subay 2 askerin ağır yaralandığı ve tıbbi müdahale için hastaneye nakledildikleri aktarıldı.

İsrail ordusundan dün yapılan açıklamada da ordu birliklerinin Hizbullah ile girdiği çatışmalarda 1 askerin öldüğü, 2'si subay 6 İsrail askerinin de yaralandığı belirtilmişti.

Lübnan'ın güneyinde işgali genişletmek amacıyla düzenlenen saldırılarda 4 İsrail askeri ölmüştü.

İsrail'in Lübnan'a saldırıları

İsrail ordusundan 2 Mart'ta yapılan açıklamada, Lübnan'dan füze atıldığının tespit edilmesinin ardından ülkenin kuzeyinde sirenlerin devreye girdiği belirtilmişti.

Daha sonra Lübnan geneline hava saldırıları başlattığını duyuran ve başkent Beyrut'u hedef alan İsrail ordusu, havadan ve denizden yoğun saldırılar düzenlediği Lübnan'da kara işgalini genişletme kararı almıştı.

Lübnan Sağlık Bakanlığı, en son yaptığı açıklamada, İsrail'in 2 Mart'tan bu yana ülkeye düzenlediği saldırılarda 1116 kişinin hayatını kaybettiği bildirmişti.

Sosyal İşler Bakanı Hanin es-Seyyid de İsrail'in işgali ve saldırıları nedeniyle Lübnan'da zorla yerinden edilenlerin sayısının 1 milyon 162 bini geçtiğini açıklamıştı.

Kaynak: AA

İnsan Hakları, Orta Doğu, Güvenlik, İsrail, Lübnan, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Lübnan'da İsrail Çatışması: 2 Asker Yaralı - Son Dakika

Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 27.03.2026 15:08:18.
SON DAKİKA: Lübnan'da İsrail Çatışması: 2 Asker Yaralı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.