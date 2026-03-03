Lübnan'da İsrail'e bilgi sızdıran 3 kişi gözaltında - Son Dakika
Lübnan'da İsrail'e bilgi sızdıran 3 kişi gözaltında

03.03.2026 16:41
Lübnan'da 3 kişi, İsrail'e hassas güvenlik bilgileri sağladıkları gerekçesiyle gözaltına alındı.

Lübnan'da İsrail'e "hassas güvenlik bilgileri" sağladıkları gerekçesiyle Lübnan vatandaşı olmayan 3 kişinin gözaltına alındığını bildirdi.

Lübnan Devlet Güvenlik Genel Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, yürütülen titiz istihbarat çalışmaları ve soruşturmalar neticesinde söz konusu 3 kişinin gözaltına alındığı belirtildi.

Yetkili yargı makamlarının gözetiminde yürütülen soruşturmalarda şüphelilerin, İsrail'e "hassas güvenlik bilgileri" sağladıklarını itiraf ettikleri aktarılan açıklamada, bu bilgilerin, Lübnan'da can ve mal kaybına yol açan ciddi zararlara katkı sunduğu kaydedildi.

Yasal işlemlerin tamamlanmasının ardından zanlıların, haklarındaki soruşturmaların sürdürülmesi amacıyla yargı mercilerine sevk edildiği aktarılan açıklamada, gözaltına alınan kişilerin uyruklarına ve yakalanma sürecine ilişkin ayrıntılı bilgi paylaşılmadı.

Kaynak: AA

