Lübnan'da İsrail Hava Saldırısı: 69 Ölü

Güncel

HİYAM, 4 Kasım (Xinhua) -- Lübnan'ın Hiyam beldesinde İsrail hava saldırılarının ardından yükselen dumanlar, 2 Kasım 2024.

Yerel yetkililerin bildirdiğine göre İsrail'in Cuma günü ve Cumartesi sabah saatlerinde Lübnan'ın doğusu ve güneyine düzenlediği hava saldırılarında en az 69 kişi hayatını kaybetti, 126 kişi de yaralandı. (Fotoğraf: Taher Abu Hamdan/Xinhua)