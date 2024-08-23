Lübnan'ın güneyinde İsrail ordusuyla çatışan Hizbullah mensuplarından 3 kişinin daha öldüğü açıklandı.
Hizbullah'tan yapılan açıklamada, Tayr Harfa kasabasından 1990 doğumlu "Ebu Talib" lakaplı Akıl Kasım Garib, 2004 doğumlu Tura kasabasından "Feda" lakaplı Kasım Salih Harkus ve 2005 doğumlu "Ebu Mehdi" lakaplı Hassan Vissam Harkus'un hayatını kaybettiği kaydedildi.
Son ölümlerle, İsrail'in saldırılarında 8 Ekim 2023'ten bu yana öldürülen Hizbullah mensubu sayısı 424'e yükselmiş oldu.
Son Dakika › Güncel › Lübnan'da İsrail ile çatışmalarda 3 Hizbullah üyesi öldü - Son Dakika
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