Lübnan'da İsrail ile çatışmalarda 4 Hizbullah üyesi daha öldü

Güncel

Lübnan'ın güneyinde İsrail ordusuyla çatışan Hizbullah mensuplarından 4'ünün daha öldüğü açıklandı.

Hizbullah'tan yapılan açıklamada, Ayta el-Cebel kasabasından Muhammed Mahmud Necm, Burc Rahal kasabasından Said Mahmud Diyab ve Bekaa'nın El-Kavah kasabasından Ali Ekrem el-Heg'in hayatını kaybettiği kaydedildi.

Hizbullah dün de 3 mensubunun öldüğünü açıklamıştı. Böylece son 24 saat içinde 7 kayıp vermiş oldu.

Son ölümlerle, İsrail'in saldırılarında 8 Ekim 2023'ten bu yana öldürülen Hizbullah mensubu sayısı 428'e yükselmiş oldu.

???????