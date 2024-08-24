Lübnan'da İsrail ile çatışmalarda 4 Hizbullah üyesi daha öldü - Son Dakika
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Lübnan'da İsrail ile çatışmalarda 4 Hizbullah üyesi daha öldü

Lübnan'ın güneyinde İsrail ordusuyla çatışan Hizbullah mensuplarından 4'ünün daha öldüğü açıklandı. Son ölümlerle birlikte İsrail'in saldırılarında öldürülen Hizbullah mensubu sayısı 428'e yükseldi.

24.08.2024 07:16
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Lübnan'ın güneyinde İsrail ordusuyla çatışan Hizbullah mensuplarından 4'ünün daha öldüğü açıklandı.

Hizbullah'tan yapılan açıklamada, Ayta el-Cebel kasabasından Muhammed Mahmud Necm, Burc Rahal kasabasından Said Mahmud Diyab ve Bekaa'nın El-Kavah kasabasından Ali Ekrem el-Heg'in hayatını kaybettiği kaydedildi.

Hizbullah dün de 3 mensubunun öldüğünü açıklamıştı. Böylece son 24 saat içinde 7 kayıp vermiş oldu.

Son ölümlerle, İsrail'in saldırılarında 8 Ekim 2023'ten bu yana öldürülen Hizbullah mensubu sayısı 428'e yükselmiş oldu.

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Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Lübnan'da İsrail ile çatışmalarda 4 Hizbullah üyesi daha öldü - Son Dakika

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