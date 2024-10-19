Lübnan'da İsrail Saldırıları: 2.448 Ölü

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İsrail ordusunun Lübnan'a 8 Ekim 2023'ten bu yana düzenlediği saldırılarda 2 bin 448 kişinin öldüğü, 11 bin 471 kişinin yaralandığı bildirildi.

Lübnan Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, İsrail ordusunun Lübnan'a yönelik saldırılarına ilişkin bilgi verildi.

Açıklamada, İsrail ordusunun 17 ve 18 Ekim'de Lübnan'a düzenlediği saldırılarda 36 kişinin daha yaşamını yitirdiği, 204 kişinin de yaralandığı belirtildi.

İsrail'in 8 Ekim 2023'ten bu yana Lübnan'a düzenlediği saldırılarda ölenlerin sayısının 2 bin 448'e yaralananların sayısının da 11 bin 471'e yükseldiği ifade edildi.