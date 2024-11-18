HİYAM, 18 Kasım (Xinhua) -- Lübnan'ın Hiyam beldesinde İsrail hava saldırılarının ardından yükselen dumanlar, 17 Kasım 2024.
Lübnan Sağlık Bakanlığı'nın verilerine göre, çatışmaların başladığı 8 Ekim 2023'ten bu yana İsrail'in Lübnan'a düzenlediği hava saldırılarında ölenlerin sayısı 3.452'ye, yaralıların sayısıysa 14.664'e yükseldi. (Fotoğraf: Taher Abu Hamdan/Xinhua)
Son Dakika › Güncel › Lübnan'da İsrail Saldırıları: 3.452 Ölü - Son Dakika
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