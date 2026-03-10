Lübnan'da İsrail Saldırıları: Ölü Sayısı 570'e Yükseldi - Son Dakika
Lübnan'da İsrail Saldırıları: Ölü Sayısı 570'e Yükseldi

10.03.2026 20:34
İsrail'in 2 Mart'tan bu yana Lübnan'a düzenlediği saldırılarda ölü sayısı 570'e, yaralı sayısı 1444'e ulaştı.

Lübnan Sağlık Bakanlığı, İsrail'in 2 Mart'tan bu yana Lübnan'a düzenlediği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısının 84 artarak 570'e, yaralı sayısının ise 1444'e yükseldiğini açıkladı.

İsrail, Lübnan'a 2 Mart'ta başlattığı yoğun saldırılarını sürdürüyor.

Lübnan Sağlık Bakanlığının yer aldığı Lübnan Ulusal Afet Risk Yönetimi Komitesiden yapılan yazılı açıklamada, İsrail'in 2 Mart'tan bu yana düzenlediği saldırılarda ölenlerin sayısının 570'e, yaralı sayısının ise 1444'e çıktığı belirtildi.

Açıklamada ayrıca 2 Mart'tan bu yana barınma merkezlerine şu ana kadar 759 bin 300 kişinin başvurduğu kaydedildi.

Açılan 580 barınma merkezine yaklaşık 122 bin kişinin yerleştirildiği bilgisi paylaşıldı.

Bakanlık, daha önceki açıklamasında, İsrail'in 2 Mart'tan bu yana Lübnan'a gerçekleştirdiği saldırılarda yaşamını yitirenlerin sayısının 486'ya, yaralı sayısının ise 1313'e yükseldiğini bildirmişti.

İsrail'in Lübnan'a saldırıları

İsrail ordusundan 2 Mart'ta yapılan açıklamada, Lübnan'dan füze atıldığının tespit edilmesinin ardından ülkenin kuzeyinde sirenlerin devreye girdiği belirtilmişti.

Ardından, Lübnan geneline hava saldırıları başlattığını duyuran ve başkent Beyrut'u hedef alan İsrail ordusu, havadan ve denizden yoğun saldırılar düzenlediği Lübnan'da kara işgalini genişletme kararı almıştı.

Kaynak: AA

Savaş ve Çatışma, Politika, Güvenlik, İsrail, Lübnan, Güncel, Son Dakika

20:43
20:04
19:43
19:26
19:04
18:32
