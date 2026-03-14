Lübnan'da İsrail Saldırılarında 26 Sağlık Çalışanı Hayatını Kaybetti - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Lübnan'da İsrail Saldırılarında 26 Sağlık Çalışanı Hayatını Kaybetti

14.03.2026 15:36
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İsrail'in Lübnan'a yönelik saldırılarında 26 sağlık çalışanı öldü, 51'i yaralandı. Sağlık tesisleri hedef alınıyor.

Lübnan Sağlık Bakanlığı, İsrail ordusunun Lübnan'a yönelik 2 Mart'ta başlattığı saldırılarda şu ana kadar 26 sağlık çalışanının hayatını kaybettiğini, 51'inin yaralandığını açıkladı.

Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, İsrail'in saldırılarının başladığı günden bu yana özellikle acil yardım ekiplerini ve ambulans görevlilerini hedef aldığı belirtildi.

Açıklamada, son olarak İsrail saldırısında Sur kentine bağlı Burç Kalavay beldesindeki bir sağlık merkezinin dün hedef alındığı, söz konusu merkezin Sağlık Bakanlığının gözetiminde sivil toplum kuruluşlarıyla koordineli şekilde çalışan ulusal sağlık ağına bağlı olduğu ifade edildi.

Saldırıda merkezde görev yapan doktor, hemşire ve sağlık görevlilerinden oluşan ekibin hedef alındığı, 12 sağlık çalışanının hayatını kaybettiği, ağır yaralanan bir sağlık çalışanının ise kurtulduğu aktarıldı. Enkaz altında olduğu değerlendirilen 4 kişi için arama çalışmalarının sürdüğü kaydedildi.

Bakanlık açıklamasında, 2 Mart'tan bu yana hayatını kaybeden sağlık çalışanı sayısının 26'ya, yaralı sayısının ise 51'e yükseldiği belirtilerek, bu durumun İsrail'in sağlık ekiplerini hedef alan saldırılarının sürdüğünün göstergesi olduğu vurgulandı.

Ayrıca açıklamada, İsrail ordusunun ambulansların askeri amaçlarla kullanıldığı yönündeki iddialarının gerçeği yansıtmadığı belirtilerek, sağlık çalışanları ile sağlık tesislerinin hedef alınmasının uluslararası insancıl hukuk ve Cenevre Sözleşmelerinin açık ihlali olduğu ifade edildi.

Kaynak: AA

Güvenlik, İsrail, Lübnan, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Lübnan'da İsrail Saldırılarında 26 Sağlık Çalışanı Hayatını Kaybetti - Son Dakika

Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 14.03.2026 16:10:24. #7.12#
SON DAKİKA: Lübnan'da İsrail Saldırılarında 26 Sağlık Çalışanı Hayatını Kaybetti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.