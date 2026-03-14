Lübnan'da İsrail Saldırılarında 26 Sağlık Çalışanı Hayatını Kaybetti

Lübnan Sağlık Bakanlığı, İsrail ordusunun Lübnan'a yönelik 2 Mart'ta başlattığı saldırılarda şu ana kadar 26 sağlık çalışanının hayatını kaybettiğini, 51'inin yaralandığını açıkladı.

Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, İsrail'in saldırılarının başladığı günden bu yana özellikle acil yardım ekiplerini ve ambulans görevlilerini hedef aldığı belirtildi.

Açıklamada, son olarak İsrail saldırısında Sur kentine bağlı Burç Kalavay beldesindeki bir sağlık merkezinin dün hedef alındığı, söz konusu merkezin Sağlık Bakanlığının gözetiminde sivil toplum kuruluşlarıyla koordineli şekilde çalışan ulusal sağlık ağına bağlı olduğu ifade edildi.

Saldırıda merkezde görev yapan doktor, hemşire ve sağlık görevlilerinden oluşan ekibin hedef alındığı, 12 sağlık çalışanının hayatını kaybettiği, ağır yaralanan bir sağlık çalışanının ise kurtulduğu aktarıldı. Enkaz altında olduğu değerlendirilen 4 kişi için arama çalışmalarının sürdüğü kaydedildi.

Bakanlık açıklamasında, 2 Mart'tan bu yana hayatını kaybeden sağlık çalışanı sayısının 26'ya, yaralı sayısının ise 51'e yükseldiği belirtilerek, bu durumun İsrail'in sağlık ekiplerini hedef alan saldırılarının sürdüğünün göstergesi olduğu vurgulandı.

Ayrıca açıklamada, İsrail ordusunun ambulansların askeri amaçlarla kullanıldığı yönündeki iddialarının gerçeği yansıtmadığı belirtilerek, sağlık çalışanları ile sağlık tesislerinin hedef alınmasının uluslararası insancıl hukuk ve Cenevre Sözleşmelerinin açık ihlali olduğu ifade edildi.