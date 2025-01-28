Lübnan'da İsrail Saldırısı: 14 Yaralı

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Lübnan'ın güneyinde işgale devam eden İsrail ordusu tarafından silahlı insansız hava aracıyla (SİHA) düzenlenen saldırıda 14 kişinin yaralandığı bildirildi.

Lübnan Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, İsrail ordusunun Nebatiye bölgesinde bir kamyoneti SİHA ile hedef aldığı saldırıda14 Lübnanlının yaralandığı belirtildi.

Lübnan resmi haber ajansı NNA, Nebatiye Fevka beldesinde düzenlenen saldırıda yaralananlar olduğu bilgisini verirken, İsrail'in ateşkes anlaşmasına aykırı olarak sivil yerleşimlerine yönelik saldırı düzenlediğini duyurdu.

Lübnan ile yapılan ateşkes anlaşmasının uzatılmasının ardından İsrail ordusunun saldırılarında yaralananların sayısı 178 oldu.

İsrail ordusu, Lübnan'ın güneyindeki işgalini sürdürüyor

Lübnan ile İsrail arasında varılan ateşkes anlaşmasına göre, 26 Ocak'ta Lübnan'ın güneyinden çekilmesi gereken İsrail ordusu, çekilme sürecinin 60 günden fazla sürdüğünü ve bu durumun anlaşmaya aktarıldığını savunmuştu.

Lübnanlı yetkililer, ateşkes anlaşmasında öngörülen süre dolmasına rağmen çekilmeyen İsrail'e yönelik tedbirler ve diplomatik baskı yapılması konusunda ABD ve Fransa başta olmak üzere uluslararası topluma çağrıda bulunmuştu.

ABD'den yapılan açıklamada, Lübnan ve İsrail arasındaki anlaşmanın 18 Şubat'a kadar uzatıldığı ifade edilirken, Lübnan Başbakanı Necib Mikati de İsrail'in işgalinin sona ermesi için öngörülen sürenin 18 Şubat'a kadar uzatılmasını kabul ettiklerini duyurmuştu.

Lübnan'ın güneyinde işgal altındaki bölgeye girmek isteyen Lübnanlılara yönelik İsrail ordusunun saldırılarında 26 Ocak'tan bu yana 26 kişi hayatını kaybetti, 178 kişi yaralandı.