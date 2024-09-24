İsrail'in Lübnan yönelik hava saldırılarında yaklaşık 500 kişi hayatını kaybetti - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

İsrail'in Lübnan yönelik hava saldırılarında yaklaşık 500 kişi hayatını kaybetti

Geniş Video İzle

İsrail, Lübnan'ın güney ve doğusuna düzenlediği en geniş çaplı hava saldırılarında 492 kişinin ölümüne ve 1.645 kişinin yaralanmasına neden oldu. Hayatını kaybedenler arasında 35 çocuk ve 58 kadın bulunuyor

24.09.2024 15:28
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Lübnan'ın güneyinden Beyrut'a doğru yola çıkan araçlar, 23 Eylül 2024. İsrail'in Pazartesi günü Lübnan'ın güneyi ve doğusuna düzenlediği hava saldırılarında 492 kişi hayatını kaybederken 1.645 kişi ise yaralandı. İsrail, çatışmaların başlamasından bu yana ülkede düzenlediği en geniş çaplı saldırılarda 800 bölgenin hedef alındığını açıkladı. Lübnan Sağlık Bakanı Firass Abiad, düzenlediği basın toplantısında hayatını kaybedenler arasında 35 çocuk ve 58 kadın bulunduğunu, yaşamını yitiren çok sayıda kişinin kimliğinin henüz tespit edilemediğini ve yaralıların bölgedeki 27'den fazla hastaneye nakledildiğini kaydetti.

İsrail\'in Lübnan yönelik hava saldırılarında yaklaşık 500 kişi hayatını kaybetti
Kaynak: Xinhua

Savaş ve Çatışma, Orta Doğu, Politika, Lübnan, İsrail, Güncel, Dünya, Çocuk, Son Dakika

Son Dakika Güncel İsrail'in Lübnan yönelik hava saldırılarında yaklaşık 500 kişi hayatını kaybetti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

15:10 Bakan Yumaklı, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın da desteklediği ürün yüzünden çiftçiyle tartıştı Bakan Yumaklı, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da desteklediği ürün yüzünden çiftçiyle tartıştı
14:41 Koruma altındaki 45 arı kuşunu tüfekle avladılar Koruma altındaki 45 arı kuşunu tüfekle avladılar
12:56 ABD’deyken İmamoğlu’na siyasi yasak çıkarsa ne yapacaklar CHP lideri Özel açıkladı ABD'deyken İmamoğlu'na siyasi yasak çıkarsa ne yapacaklar? CHP lideri Özel açıkladı
12:39 Hizbullah’tan İsrail’e misilleme Belediye binasını vurdular Hizbullah'tan İsrail'e misilleme! Belediye binasını vurdular
22:35 Ekipler cinayet ihtimali üzerinde duruyor Yangın çıkan eve giren ekipler korkunç manzarayla karşılaştı Ekipler cinayet ihtimali üzerinde duruyor! Yangın çıkan eve giren ekipler korkunç manzarayla karşılaştı
22:18 Bileği bükülmüyor Göztepe, Kayserispor’u 3-0 mağlup etti Bileği bükülmüyor! Göztepe, Kayserispor'u 3-0 mağlup etti
22:05 Yine kazanamadılar Trabzonspor, Gaziantep FK ile deplasmanda 0-0 berabere kaldı Yine kazanamadılar! Trabzonspor, Gaziantep FK ile deplasmanda 0-0 berabere kaldı
21:42 Şimdiden belli oldu İşte Victor Osimhen’in Galatasaray’dan sonraki adresi Şimdiden belli oldu! İşte Victor Osimhen'in Galatasaray'dan sonraki adresi
21:41 Polis memurunun katili hakimliğe götürülürken de rahat durmamış Polis memurunun katili hakimliğe götürülürken de rahat durmamış
21:37 Kan donduran görüntü: Lübnanlı gazeteci savaşı anlatırken bombaların hedefi oldu Kan donduran görüntü: Lübnanlı gazeteci savaşı anlatırken bombaların hedefi oldu
21:15 Şehit edilen polis memurundan geriye yürek burkan fotoğrafları kaldı... Şehit edilen polis memurundan geriye yürek burkan fotoğrafları kaldı...
20:41 Cristiano Ronaldo’ya ülkesinde şok Şöhretinin bedelini çocuklarıyla ödedi Cristiano Ronaldo'ya ülkesinde şok! Şöhretinin bedelini çocuklarıyla ödedi
19:41 Hadsiz Yunan sınırı iyice aştı Elini kolunu sallayarak ayak bastıkları yer Türk toprağı Hadsiz Yunan sınırı iyice aştı! Elini kolunu sallayarak ayak bastıkları yer Türk toprağı
19:38 Alev topuna dönen araçtan cansız bedenleri çıktı Yaşlı çiftin ölümünde kahreden detay Alev topuna dönen araçtan cansız bedenleri çıktı! Yaşlı çiftin ölümünde kahreden detay
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 24.09.2024 15:55:52. #1.13#
SON DAKİKA: İsrail'in Lübnan yönelik hava saldırılarında yaklaşık 500 kişi hayatını kaybetti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement