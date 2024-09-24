İsrail\'in Lübnan yönelik hava saldırılarında yaklaşık 500 kişi hayatını kaybetti

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Polis katilinin bu görüntüsüyle ilgili iddialara net yanıt: Alçakça bir yalan

Lübnan'ın güneyinden Beyrut'a doğru yola çıkan araçlar, 23 Eylül 2024. İsrail'in Pazartesi günü Lübnan'ın güneyi ve doğusuna düzenlediği hava saldırılarında 492 kişi hayatını kaybederken 1.645 kişi ise yaralandı. İsrail, çatışmaların başlamasından bu yana ülkede düzenlediği en geniş çaplı saldırılarda 800 bölgenin hedef alındığını açıkladı. Lübnan Sağlık Bakanı Firass Abiad, düzenlediği basın toplantısında hayatını kaybedenler arasında 35 çocuk ve 58 kadın bulunduğunu, yaşamını yitiren çok sayıda kişinin kimliğinin henüz tespit edilemediğini ve yaralıların bölgedeki 27'den fazla hastaneye nakledildiğini kaydetti.