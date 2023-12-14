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Lübnan'da mali kriz nedeniyle çocukların dörtte biri okula gidemiyor - Son Dakika
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Lübnan'da mali kriz nedeniyle çocukların dörtte biri okula gidemiyor

Lübnan'da devam eden mali kriz nedeniyle ülke genelindeki hanelerin yüzde 26'sında çocuklar okula gidemiyor. Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF) tarafından yayımlanan rapora göre, kriz çocukların hayallerini yıkıyor ve eğitimlerini, mutluluklarını ve geleceklerini ellerinden alıyor. Ayrıca, Lübnan'ın İsrail ile sınır çatışmalarının durumu daha da kötüleştiriyor ve onlarca okulun kapandığı belirtiliyor.

Lübnan\'da mali kriz nedeniyle çocukların dörtte biri okula gidemiyor
14.12.2023 - 14:35,
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BEYRUT, 14 Aralık (Xinhua) -- Lübnan'da eşi benzeri görülmemiş bir mali kriz devam ederken, ülke genelindeki hanelerin yüzde 26'sında yani dörtte birinden fazlasında çocuklar okula gidemiyor.

Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF) tarafından Çarşamba günü yayımlanan bir rapora göre, Nisan 2023'te bu oran yüzde 18 idi.

UNICEF Lübnan Temsilcisi Edouard Beigbeder, "Bu korkunç kriz, çok çeşitli krizlerle yüz binlerce çocuğun çocukluğunu tüketiyor. Krizin şiddeti çocukların hayallerini yıkıyor ve eğitimlerini, mutluluklarını ve geleceklerini ellerinden alıyor" dedi.

Raporda, ebeveynlerin gıda ve ilaç gibi ihtiyaç maddelerini karşılamakta zorlandığı vurgulanırken, her 10 haneden 8'inden fazlasına tekabül eden yüzde 84'ünün temel market ürünlerini satın almak için borçlanmak ya da veresiye yazdırmak zorunda kaldığı belirtildi.

Raporda ayrıca, Lübnan'ın İsrail ile sınır çatışmalarının durumu daha da kötüleştirdiği belirtilirken, Ekim ayından bu yana ülkenin güneyinde onlarca okulun kapandığı ve bu durumun 6.000'i aşkın öğrenciyi etkilediği vurgulandı.

Kaynak: Xinhua
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Birleşmiş Milletler, İsrail, Lübnan, Dünya, Güncel, Son Dakika

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SON DAKİKA: Lübnan'da mali kriz nedeniyle çocukların dörtte biri okula gidemiyor - Son Dakika
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