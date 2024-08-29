Lübnan'da Mevduat Sahipleri Bankaları Protesto Etti

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Lübnan'da onlarca mali mevduat sahibi, paralarının iadesini talep etmek ve sorunlarına çözüm bulunamamasını protesto etmek için başkent Beyrut'un kuzeyindeki Dura bölgesinde bankaların önünde eylem yaptı.

Lübnan resmi ajansı NNA'nın haberine göre, Mevduatçıların Çığlığı Derneği'nin çağrısıyla düzenlenen eylem sırasında bazı mevduat sahipleri ülkede faaliyet gösteren bankalara saldırdı.

Onlarca mudi, Dura'daki Lübnan-Fransız Bankası'nın girişini ateşe verip, bazı bankaların da ön cephelerini kırdı.

Eylem sırasında Mevduatçıların Çığlığı Derneği tarafından yapılan açıklamada, yetkililerin "bankalardaki mevduatlara beş yıl süren bekleyişin ardından" bir çözüm bulmaları talep edildi.

Açıklamada, El-Emin Camii önünde toplanan mudilerin, derneğin Dura bölgesinde belirlediği hedeflere yönelerek ilk olarak Lübnan-Fransız Bankası'na (Banque Libano-Française BLF) ve ardından Arap Bankası, Birleşik Arap Emirlikleri (Emirates) ve Lübnan Bankası, Beyrut Bankası ve Arap ülkelerine ait diğer bankalara saldırdığı kaydedildi.

Derneğin açıklamasında, mevduat sahiplerinin, mevduatların çalınması ve hesaplardan kesilen yüksek aylık ücretlerini protesto etmek amacıyla adı geçen bankaların önünde lastik yaktığı belirtildi.

Bankalara yönelik protestolar zaman zaman tekrarlanıyor.

Uluslararası Para Fonu'na göre Lübnan, benzeri görülmemiş bir bankacılık ve para egemenliği kriziyle karşı karşıya.

Krizin başlangıcından bu yana ekonomi yüzde 40'a yakın daralma yaşadı, Lübnan lirası yüzde 98 değer kaybetti, enflasyon eşi benzeri görülmemiş oranlar kaydetti.