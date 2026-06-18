Lübnan'da Patlama: 1 İsrail Askere Öldü, 7 Yaralı - Son Dakika
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Lübnan'da Patlama: 1 İsrail Askere Öldü, 7 Yaralı

18.06.2026 07:49
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Lübnan'daki patlamada 1 İsrail askeri hayatını kaybederken, 7 asker yaralandı. Saldırılar sürüyor.

İsrail'in saldırılarını ve işgalini sürdürdüğü Lübnan'ın güneyinde meydana gelen patlamada 1 İsrail askeri öldü, aralarında üst düzey subayların da bulunduğu 7 İsrail askeri yaralandı.

İsrail ordusundan yapılan açıklamada, dün öğleden sonra Litani Nehri yakınlarında askerlerin bulunduğu bir alana yakın patlama meydana geldiği belirtildi.

Patlamada bir yedek askerin öldüğü, aralarında üst düzey subayların da bulunduğu 7 askerin yaralandığı bilgisine yer verilen açıklamada, patlama sırasında 36. Tümen'e bağlı ileri komuta ekibi ve bazı askerlerin bölgede bulunduğu ifade edildi.

Açıklamada, yaralı askerlerin hastanelere kaldırıldığı ve ailelerine bilgi verildiği kaydedildi.

İsrail'in Lübnan'a saldırıları ve ateşkes

İsrail ordusu, Lübnan'a 2 Mart'ta yoğun hava saldırıları başlatarak, ülkenin güneyinde birçok beldeyi işgal etmişti.

Lübnan hükümeti bu sürede, ülkede yerinden edilenlerin sayısının 1 milyonu aştığını açıklamıştı.

ABD Başkanı Donald Trump, 24 Nisan'da yaptığı açıklamada, Lübnan ile İsrail arasında 17 Nisan'da yürürlüğe giren 10 günlük geçici ateşkesin 3 hafta daha uzatıldığını duyurmuştu.

ABD arabuluculuğunda Lübnan ile İsrail arasında 14-15 Mayıs'ta gerçekleştirilen 3. tur görüşmeler sonucunda, 17 Mayıs itibarıyla ateşkesin 45 gün uzatılması kararlaştırılmıştı.

Lübnan Sağlık Bakanlığı, son açıklamasında, İsrail'in 2 Mart'tan bu yana ülkeye düzenlediği saldırılarda 3 bin 826 kişinin hayatını kaybettiğini bildirmişti.

ABD Dışişleri Bakanlığı, Washington'daki 4. tur görüşmelerin ardından 3 Haziran'da İsrail ve Lübnan'ın, Hizbullah'ın saldırılarını tamamen durdurması ve tüm unsurlarını Litani Nehri'nin güneyinden çekmesi şartıyla "geniş kapsamlı ateşkes" konusunda mutabakata vardığını duyurmuştu. Hizbullah ise şartlı ateşkesi reddettiğini açıklamıştı.

Ancak duyurulan ateşkes anlaşmalarına rağmen İsrail ordusu saldırılarını sürdürüyor.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Lübnan'da Patlama: 1 İsrail Askere Öldü, 7 Yaralı - Son Dakika

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