Lübnan'da Patlama: 1 Ölü, 2 Yaralı

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Lübnan'ın güneyinde patlamamış savaş mühimmatının infilak etmesi sonucu 1 kişi öldü, 2 çocuk yaralandı.

Lübnan haber ajansı NNA'ya göre, Sur kenti yakınındaki er-Reşidiye Mülteci Kampı'nda bir füze kalıntısı patladı.

Patlamada Kasım ailesinden bir kişi öldü, ölen kişinin iki çocuğu da yaralandı.

Bölgeye ulaşan sağlık ekipleri, ölü ve yaralıları bölgedeki hastanelere götürdü.

Lübnan'daki Filistinlilerin yaşadığı er-Reşidiye Mülteci Kampı, daha önce İsrail ordusu tarafından hedef alınmıştı.