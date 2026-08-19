Lübnan'da Patlama: 1 Ölü, 3 Yaralı

Lübnan'ın güneyinde İsrail saldırılarından kaldığı belirlenen patlayıcı cismin infilak etmesi sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı.

Lübnan Sivil Savunma Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, ülkenin güneyindeki Nebatiye'ye bağlı Meyfedun beldesinde tuk-tuk tipi bir aracın geçişi sırasında patlama meydana geldi.

Patlama sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı.

Lübnan resmi haber ajansı NNA, infilak eden cismin İsrail'in saldırılarından kaldığını aktardı.

İsrail'in Lübnan'daki saldırıları

İsrail ordusu, Lübnan'a 2 Mart'ta yoğun hava saldırıları başlatarak ülkenin güneyindeki birçok beldeyi hedef almış ve işgal etmişti.

Lübnan Sağlık Bakanlığının verilerine göre, İsrail'in 2 Mart'tan bu yana düzenlediği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısı 4 bin 346'ya, yaralıların sayısı ise 12 bin 301'e ulaştı.

Lübnan hükümeti, saldırılar nedeniyle ülkede yerinden edilenlerin sayısının 1 milyonu aştığını açıklamıştı.

Lübnan ile İsrail arasında 17 Nisan'da yürürlüğe giren ateşkes daha sonra birkaç kez uzatılmıştı.

Ancak İsrail ordusu, ateşkese rağmen çeşitli gerekçelerle Lübnan'ın güneyine yönelik saldırılarını sürdürüyor.