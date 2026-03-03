Lübnan'da Saldırılar Sonrası Göç ve Barınma Sorunu

İsrail'in Lübnan'ın güneyi ile başkent Beyrut'taki Dahiye bölgesine yönelik saldırılarının ardından evlerini terk etmek zorunda kalan binlerce kişi, barınacak yer bulamayınca geceyi sokaklarda geçirmek zorunda kaldı.

Saldırılar sonrası güneyden kuzeye doğru başlayan göç dalgasında bazı aileler hükümetin geçici barınma merkezine dönüştürdüğü okullara yerleştirilirken, başkentte kalacak yer bulamayan çok sayıda kişi park veya araçlarda sabahladı.

Soğuk hava koşullarında açık alanda bekleyen yerinden edilmiş aileler, yetkililere "acil barınma" çağrısında bulunuyor.

Güneyden Beyrut'a sığınan Semire Diyab, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kalp ve şeker hastası olduğunu, tedavisini yarıda bırakmak zorunda kaldığını söyledi.

Yoğun bakıma alınması gerektiğini ancak saldırılar nedeniyle hastaneden ayrıldığını belirten Diyab, şunları kaydetti:

"Saldırılar başlayınca güneyden çıkıp buraya geldik. Burada 7 kişiyiz. Geceyi arabada geçirdik. İlk kez yerimizden edilmiyoruz, bu üçüncü kez. Daha önce çadırlarda kaldık. Gidebileceğimiz akrabamız da yok."

Soğukta saatlerce beklediklerini dile getiren Diyab, "Hastayım, yardım bekliyorum. Bize kalacak bir yer ayarlansın istiyoruz." dedi.

"Çocuklar çok korkuyor"

Dahiye'deki evini terk eden Ebu Ali de kalacak yer bulamadıkları için geceyi sokakta geçirmek zorunda kaldıklarını anlattı.

Dünden bu yana dışarıda olduklarını ifade eden Ebu Ali, "Burada kalmaktan başka çaremiz yok. Hava çok soğuk. Kalacak yer bulamadık. İnşallah durumlar düzelir, başka bir şey istemiyoruz." diye konuştu.

Daha önce de yerinden edildiklerini dile getiren Ebu Ali, "Geçen sefer Akkar'a göç etmiştik. Barınma merkezine dönüştürülen okulları gezdik ama yer yoktu. Dün eve dönmek istedim ancak çocuklar çok korkuyor diye vazgeçtik." ifadelerini kullandı.

"Tekerlekli sandalyem benim evim"

Dahiye'den tekerlekli sandalyesiyle ayrılmak zorunda kalan Samir Ebu Muhammed, "Gidecek bir yerim yok, sokaktayım. Bu tekerlekli sandalyem benim evim." dedi.

Oruçlu olduğunu ve çevredeki kişilerin kendisine yiyecek verdiğini anlatan Ebu Muhammed, "Şu an dilenci gibiyiz. Hava çok soğuk. Kemiklerimde rahatsızlık var, ağrılar için morfin kullanıyorum. Soğuğa dayanmak çok zor." şeklinde konuştu.

Saldırılar sırasında çevredekilerin yardımıyla bulunduğu noktaya getirildiğini aktaran Ebu Muhammed, kendisine bakan kişinin de çatışmalar nedeniyle bölgeden ayrıldığını söyledi.

Yerinden edilen siviller, güvenli koşulların sağlanması ve acil barınma imkanlarının oluşturulması çağrısında bulunuyor.