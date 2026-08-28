Lübnan'da Şiddet Olaylarında Azalma, Durum Kırılgan

Birleşmiş Milletler (BM) Lübnan Geçici Görev Gücü (UNIFIL), ülkenin güneyindeki şiddet olaylarında azalma yaşanmasına rağmen durumun hala kırılgan olduğunu belirtti.

UNIFIL'in ABD merkezli X sosyal medya platformundaki hesabından yapılan açıklamada, 21-27 Ağustos tarihlerinde mermi, füze, roket, havan topu gibi mühimmatlarla Lübnan'ın güneyine 1.030 saldırı düzenlendiği, bunun günlük 147 saldırıya tekabül ettiği aktarıldı.

Önceki dönemlere nazaran söz konusu tarihlerde şiddet olaylarında azalma yaşanmasına rağmen Lübnan'ın güneyindeki durumun halen kırılgan olduğu ifade edildi.

Altyapı ve üstyapının zarar görmesine neden olan bu durumun siviller üzerinde halen ağır bir yük oluşturduğu, halkın toparlanmak için uğraştığı kaydedildi.

Tarafların, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinin (BMGK) 1701 sayılı kararına uymasının, gerilimlerin düşürülmesi, istikrarın sağlanması ve halka toparlanma fırsatı verilmesinin ön şartı olduğu belirtildi.

?İsrail'in Lübnan'daki saldırıları ve ateşkes süreci

İsrail ordusu, Lübnan'a 2 Mart'ta yoğun hava saldırıları başlatarak ülkenin güneyinde birçok beldeyi işgal etmişti.

Lübnan hükümeti, bu süreçte ülkede yerinden edilenlerin sayısının 1 milyonu aştığını açıklamıştı.

ABD Başkanı Donald Trump, 24 Nisan'da yaptığı açıklamada, Lübnan ile İsrail arasında 17 Nisan'da yürürlüğe giren 10 günlük geçici ateşkesin 3 hafta uzatıldığını duyurmuştu.

ABD arabuluculuğunda Lübnan ile İsrail arasında 14-15 Mayıs'ta gerçekleştirilen 3. tur görüşmeler sonucunda 17 Mayıs itibarıyla ateşkesin 45 gün uzatılması kararlaştırılmıştı.

Lübnan Sağlık Bakanlığı, son açıklamasında, İsrail'in 2 Mart'tan bu yana ülkeye düzenlediği saldırılarda 4 bin 333 kişinin hayatını kaybettiğini bildirmişti.

Washington'da İsrail ile Lübnan arasında yürütülen doğrudan müzakerelerin 5. tur görüşmelerinin ardından 26 Haziran'da Lübnan ve İsrail arasında da çerçeve anlaşması imzalanmıştı.