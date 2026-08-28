Lübnan'da Şiddet Olaylarında Azalma, Durum Kırılgan - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Lübnan'da Şiddet Olaylarında Azalma, Durum Kırılgan

Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

BM, Lübnan'daki şiddet olaylarının azaldığını ancak durumun hala kırılgan olduğunu açıkladı.

Birleşmiş Milletler (BM) Lübnan Geçici Görev Gücü (UNIFIL), ülkenin güneyindeki şiddet olaylarında azalma yaşanmasına rağmen durumun hala kırılgan olduğunu belirtti.

UNIFIL'in ABD merkezli X sosyal medya platformundaki hesabından yapılan açıklamada, 21-27 Ağustos tarihlerinde mermi, füze, roket, havan topu gibi mühimmatlarla Lübnan'ın güneyine 1.030 saldırı düzenlendiği, bunun günlük 147 saldırıya tekabül ettiği aktarıldı.

Önceki dönemlere nazaran söz konusu tarihlerde şiddet olaylarında azalma yaşanmasına rağmen Lübnan'ın güneyindeki durumun halen kırılgan olduğu ifade edildi.

Altyapı ve üstyapının zarar görmesine neden olan bu durumun siviller üzerinde halen ağır bir yük oluşturduğu, halkın toparlanmak için uğraştığı kaydedildi.

Tarafların, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinin (BMGK) 1701 sayılı kararına uymasının, gerilimlerin düşürülmesi, istikrarın sağlanması ve halka toparlanma fırsatı verilmesinin ön şartı olduğu belirtildi.

?İsrail'in Lübnan'daki saldırıları ve ateşkes süreci

İsrail ordusu, Lübnan'a 2 Mart'ta yoğun hava saldırıları başlatarak ülkenin güneyinde birçok beldeyi işgal etmişti.

Lübnan hükümeti, bu süreçte ülkede yerinden edilenlerin sayısının 1 milyonu aştığını açıklamıştı.

ABD Başkanı Donald Trump, 24 Nisan'da yaptığı açıklamada, Lübnan ile İsrail arasında 17 Nisan'da yürürlüğe giren 10 günlük geçici ateşkesin 3 hafta uzatıldığını duyurmuştu.

ABD arabuluculuğunda Lübnan ile İsrail arasında 14-15 Mayıs'ta gerçekleştirilen 3. tur görüşmeler sonucunda 17 Mayıs itibarıyla ateşkesin 45 gün uzatılması kararlaştırılmıştı.

Lübnan Sağlık Bakanlığı, son açıklamasında, İsrail'in 2 Mart'tan bu yana ülkeye düzenlediği saldırılarda 4 bin 333 kişinin hayatını kaybettiğini bildirmişti.

Washington'da İsrail ile Lübnan arasında yürütülen doğrudan müzakerelerin 5. tur görüşmelerinin ardından 26 Haziran'da Lübnan ve İsrail arasında da çerçeve anlaşması imzalanmıştı.

Kaynak: AA

Politika, Lübnan, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Lübnan'da Şiddet Olaylarında Azalma, Durum Kırılgan - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Diyarbakır’da boşanma aşamasındaki eşini öldüren koca tutuklandı Diyarbakır'da boşanma aşamasındaki eşini öldüren koca tutuklandı
MAG’a siber saldırı: 8,7 milyon müşteri verisi ele geçirildi MAG'a siber saldırı: 8,7 milyon müşteri verisi ele geçirildi
Bartın’da 3 kişiyi kurtarmak için denize giren emekli imam hayatını kaybetti Bartın'da 3 kişiyi kurtarmak için denize giren emekli imam hayatını kaybetti
Beşiktaş’ın UEFA Avrupa Ligi’ndeki muhtemel rakipleri belli oldu Beşiktaş'ın UEFA Avrupa Ligi'ndeki muhtemel rakipleri belli oldu
İsrail’de Netanyahu ile aşırı sağcı bakan Ben-Gvir arasında sosyal medyada ’ortak liste’ tartışması İsrail'de Netanyahu ile aşırı sağcı bakan Ben-Gvir arasında sosyal medyada 'ortak liste' tartışması
Enes Ünal vitesi 5’e taktı, takımına turu getirdi Enes Ünal vitesi 5'e taktı, takımına turu getirdi

21:23
Fidan hocanın Instagram’dan kazandığı para dudak uçuklattı
Fidan hocanın Instagram'dan kazandığı para dudak uçuklattı
21:14
İstanbul’da iki tramvay kafa kafaya çarpıştı Yaralılar var
İstanbul'da iki tramvay kafa kafaya çarpıştı! Yaralılar var
20:57
Komedyen Deniz Göktaş hakkında önce tahliye, sonra yeniden tutuklama kararı
Komedyen Deniz Göktaş hakkında önce tahliye, sonra yeniden tutuklama kararı
20:01
Muğla’nın Fethiye ilçesinde orman yangını
Muğla'nın Fethiye ilçesinde orman yangını
19:41
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan İslam dünyasına “ittifak“ çağrısı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İslam dünyasına "ittifak" çağrısı
18:53
Fidan hoca gözaltına alındı
Fidan hoca gözaltına alındı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 28.08.2026 21:31:17. #7.12#
SON DAKİKA: Lübnan'da Şiddet Olaylarında Azalma, Durum Kırılgan - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement