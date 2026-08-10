Lübnan'da Şiddetli Yangın Tarım Arazilerine Zarar Verdi - Son Dakika
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Lübnan'da Şiddetli Yangın Tarım Arazilerine Zarar Verdi

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Cebel-i Lübnan'da çıkan yangın, ormanlık alanları etkileyerek tarım arazilerine büyük zarar verdi.

Lübnan'ın doğusundaki Cebel-i Lübnan iline bağlı Batme eş-Şuf beldesinde çıkan yangının tarım arazilerine zarar verdiği belirtildi.

Lübnan resmi ajansı NNA'da yer alan habere göre, Batme eş-Şuf beldesi kırsalında çıkan şiddetli yangın geniş ormanlık alanlara yayıldı.

Rüzgarın etkisiyle büyüyen yangının çam ağaçları ile zeytin bahçelerine zarar verdiği, yangının yerleşim yerlerine yaklaştığı ifade edildi.

Sivil savunma ekipleri ile bölge sakinlerinin ormanlık alanlarda ve tarım arazilerinde büyük zarara yol açan yangını söndürmek için çalışmalara devam ettiği kaydedildi.

Yangın söndürme uçaklarının destek verdiği çalışmaların devam ettiği, yangının henüz kontrol altına alınamadığı aktarıldı.

Lübnan'ın güneyindeki bazı bölgelerde de geçen hafta İsrail ordusunun ateşe vermesi, bombardıman düzenlemesi ve ateş açması sonucu ormanlık alanlarda ve evlerde geniş çaplı yangınlar meydana gelmişti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Lübnan'da Şiddetli Yangın Tarım Arazilerine Zarar Verdi - Son Dakika

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