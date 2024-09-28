Lübnan\'da Tansiyon Yükseliyor

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(ANKARA) - Hizbullah lideri Hasan Nasrallah'ın öldürülmesinin ardından Lübnan Ordusu, Beyrut'un merkezinde bulunan Burj el-Gazal köprüsü yakınlarına tanklar konuşlandırdı. İsrail'in Beyrut'a yönelik roket saldırılarında dün 11 kişinin öldüğü ve 108 kişinin yaralandığı bildirildi. Hizbullah'a ait Al-Manar TV, örgütün İsrail'in kuzeyine 50 roketle saldırdığını duyurdu.

Hizbullah lideri Hasan Nasrallah'ın öldürülmesinin ardından, Lübnan'da iç karışıklık endişeleri de yükseldi. Lübnan Ordusu Beyrut'un merkezindeki Burj el-Gazal köprüsünün etrafına tanklar yerleştirdi. Bu nokta, daha önce protesto eylemlerine sahne olan Şii mahallesi Handa El-Gemi ile Hristiyan mahallesi Eşrefiye'yi birbirinden ayırıyor.