Lübnan'da Ulusal Birlik Çağrısı

12.04.2026 21:53
Başbakan Selam, İsrail saldırılarına karşı ulusal birliğin önemine vurgu yaptı ve yerinden edilenler için adalet talep etti.

Lübnan Başbakanı Nevvaf Selam, İsrail saldırılarını durdurmak ve yerinden edilenlerin topraklarına geri dönmesi için ulusal birliğin zorunluluk olduğunu belirterek, "Lübnan'ın güneyinin bir daha yalnızlığa terk edilmeyeceğini" söyledi.

Selam, Lübnan iç savaşının yıl dönümü arifesinde yaptığı açıklamada, "Dış destek arayan ve bu desteğin yardımdan başka bir amacı olmadığını düşünen herkes yanıldı ve kendilerini kendilerinden çok daha büyük bir oyunun içinde buldular." dedi.

İsrail saldırılarının sebep olduğu acılara değinen Selam, "Lübnan'ın güneyinin bir daha korku, yıkım ve gelecek kaygısı karşısında yalnız bırakılmayacağını vurgulamak ulusal görevimizdir. Tüm Lübnan'ın korunması gibi, güneyin korunması da ancak tek, güçlü ve adil bir devlet aracılığıyla sağlanabilir." ifadelerini kullandı.

Saldırıları durdurmak, İsrail'in Lübnan'dan çekilmesini sağlamak ve yerinden edilenlerin topraklarına geri dönmesi için çalışacaklarını belirten Selam, güçlü bir devlet inşa etmek için birlik ve beraberlik çağrısı yaptı.

Selam, ulusal birliğin bir zorunluluk olduğuna vurgu yaparak, Lübnan halkını birleştiren hususlara bağlı kalınması gerektiğini belirtti.

Lübnan iç savaşı

Beyrut'taki Aziz Maruni Kilisesi önünde 13 Nisan 1975'te Filistinli mültecileri Tel ez-Zater Kampı'na taşıyan otobüse, Hristiyan Falanjist milisler tarafından düzenlenen silahlı saldırıda kadınlar ve çocukların da aralarında bulunduğu 27 Filistinlinin hayatını kaybetmesi, iç savaşın başlangıcı olarak kabul ediliyor. Ülkede, siyasi-mezhepsel ayrışma ve silahlanmanın eklenmesiyle olaylar 15 yıllık bir iç savaşa dönüştü.

Lübnan'daki farklı din ve mezhepleri karşı karşıya getiren iç savaş, 1989 yılında Suudi Arabistan'ın Taif şehrinde, imzalanan Taif Antlaşmasıyla sona erdi ancak antlaşma etkin olana kadar gruplar arasında çatışmalar bir süre daha devam etti.

Ülkede, 1975-1990 yıllarında süren iç savaşta 150 binden fazla insan hayatını kaybederken, yüz binlerce kişi yaralandı, bir milyondan fazlası da ülkesini terk etmek zorunda kaldı.

Ordu’da kahreden kaza, genç öğretmen babasıyla birlikte can verdi Ordu'da kahreden kaza, genç öğretmen babasıyla birlikte can verdi
Skriniar’dan sakatlık açıklaması: Bundan dolayı devam etmedim Skriniar'dan sakatlık açıklaması: Bundan dolayı devam etmedim
Netanyahu’dan skandal çıkış Türkiye’yi ve Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı skandal sözlerle hedef aldı Netanyahu'dan skandal çıkış! Türkiye'yi ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı skandal sözlerle hedef aldı
Ederson’dan taraftara mesaj: Bunu asla kabul edemem Ederson'dan taraftara mesaj: Bunu asla kabul edemem
Londra’da Filistin protestosunda 212 kişi gözaltına alındı Londra'da Filistin protestosunda 212 kişi gözaltına alındı
Netanyahu’nun küstah çıkışına Türkiye’den zehir zemberek tepki Netanyahu'nun küstah çıkışına Türkiye'den zehir zemberek tepki

22:44
Macaristan’da 16 yıllık Viktor Orban dönemi sona erdi
Macaristan'da 16 yıllık Viktor Orban dönemi sona erdi
21:58
Galatasaray sahasında takıldı RAMS Park’ta şampiyonluk hattını karıştıran sonuç
Galatasaray sahasında takıldı! RAMS Park'ta şampiyonluk hattını karıştıran sonuç
21:17
Uganda Savunma Kuvvetleri Komutanı Türkiye’yi hedef alan tartışmalı paylaşımlarını sildi
Uganda Savunma Kuvvetleri Komutanı Türkiye’yi hedef alan tartışmalı paylaşımlarını sildi
20:32
Kanada’nın eski başbakanı pop yıldızı sevgilisiyle günün gün ediyor
Kanada'nın eski başbakanı pop yıldızı sevgilisiyle günün gün ediyor
19:02
İsrail ordusu, Lübnan’ın güneyindeki Bint Cubeyl kentini kuşattı
İsrail ordusu, Lübnan'ın güneyindeki Bint Cubeyl kentini kuşattı
18:37
Trump’ın tehdidine İran cephesinden ilk yanıt: Herhangi bir yanlış hamle, düşmanı ölümcül bir girdaba hapsedecek
Trump'ın tehdidine İran cephesinden ilk yanıt: Herhangi bir yanlış hamle, düşmanı ölümcül bir girdaba hapsedecek
