Lübnan'da UNIFIL Karargahına Roket Saldırısı - Son Dakika
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Lübnan'da UNIFIL Karargahına Roket Saldırısı

Lübnan'ın güneyinde UNIFIL karargahına iki roket isabet etti, 4 İtalyan asker yaralandı.

22.11.2024 19:17
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Lübnan'ın güneyinde karargaha roket isabet etmesi sonucu Birleşmiş Milletler Lübnan Geçici Barış Gücü (UNIFIL) askeri 4 İtalyan yaralandı.

UNIFIL, Lübnan'ın güneyindeki Sur kentine bağlı Şema'daki karargaha iki roket isabet ettiğini açıkladı.

Olay nedeniyle yaralanan 4 İtalyan askerin üsse ait hastanede tedavi altına alındığı, hayati tehlikelerinin bulunmadığı belirtildi.

Açıklamada, "Muhtemelen Hizbullah ya da bağlantılı gruplar tarafından fırlatılan roketler bir sığınağa ve uluslararası askeri polis tarafından kullanılan bir lojistik alana isabet ederek yakınlardaki altyapıya önemli ölçüde zarar verdi." ifadesi kullanıldı.

Saldırı nedeniyle yangının üs personeli tarafından söndürüldüğü aktarılan açıklamada, Şema'daki üsse bir haftada üçüncü kez saldırı düzenlendiği kaydedildi.

Açıklamada, Şema ve Nakura bölgelerinde şiddetli kara çatışmalarının yaşandığı belirtilirken bütün taraflara UNIFIL mevzilerine yakın noktalarda sıcak çatışmamaya girmeme çağrısı yapıldı.

Kaynak: AA

Uluslararası İlişkiler, Birleşmiş Milletler, Orta Doğu, Güvenlik, Politika, Güncel, Lübnan, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Güncel Lübnan'da UNIFIL Karargahına Roket Saldırısı - Son Dakika

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