Lübnan\'da Yerinden Edilenler Eve Dönüyor

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Lübnanlı yetkililer, cumartesi günü itibarıyla yerinden edilmiş kişilerin yaklaşık yüzde 90'ının toplu barınaklardan ayrıldığını, yaklaşık 400 noktada 22.000'den fazla kişinin ise kalmaya devam ettiğini bildirdi.

BİRLEŞMİŞ MİLLETLER, 3 Aralık (Xinhua) -- Birleşmiş Milletler insani yardım kuruluşları, çalışanları ve ortaklarının İsrail-Hizbullah arasındaki ateşkesin ardından evlerine dönen ve dönmeyen yerinden edilmiş insanlara yardım ettiklerini açıkladı.

Uluslararası Göç Örgütü'ne göre ateşkesten sonraki ilk 24 saat içinde yaklaşık 580.000 kişi topluluklarına dönmeye başladı.

Lübnanlı yetkililer, cumartesi günü itibarıyla yerinden edilmiş kişilerin yaklaşık yüzde 90'ının toplu barınaklardan ayrıldığını, yaklaşık 400 noktada 22.000'den fazla kişinin ise kalmaya devam ettiğini bildirdi.

Suriye'deki BM Mülteci Ajansı'na göre çarşamba gününden bu yana 28.000'den fazla kişi Suriye'den Lübnan'a geri döndü. Eylül sonundan bu yana 560.000'den fazla kişi Lübnan'dan Suriye'ye geçmişti.

BM İnsani İşler Koordinasyon Ofisi, evlerine dönen kişilerin hasarlı altyapı, sınırlı hizmetler, güvenlik endişeleri ve patlamamış mühimmat tehdidi gibi birtakım zorluklarla karşı karşıya olduğunu belirtti.

Dünya Sağlık Örgütü, 14 hastanenin onarımına öncelik verildiğini ve salgın hastalık riskinin önlenmeye çalıştığını açıkladı.

BM Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF) de su tedarik sistemlerine odaklanarak eylül ayından bu yana yaklaşık 1,5 milyon kişinin yararlandığı 95 altyapı onarımı gerçekleştirdi. UNICEF ayrıca 500.000 kişiye acil su, hijyen ve sanitasyon desteği sağlıyor.

Bugüne kadar 14 insani yardım konvoyunun, ulaşılması zor bölgelerde 49.000'den fazla kişiye ulaştığını belirten UNICEF, bu türden daha fazla konvoyun planlandığını açıkladı.

Birleşmiş Milletler İnsan Yerleşimleri Programı ve ortakları, Güney Lübnan ile Nebatiye vilayetlerinde 15.000'den fazla binanın kısmen ya da tamamen yıkıldığını tahmin ederken, Dünya Bankası da İsrail hava saldırılarının başladığı eylül sonundan bu yana yaklaşık 100.000 konutun kısmen ya da tamamen hasar gördüğünü belirtiyor.