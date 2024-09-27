Lübnan'daki Gerginlik Felaketleşiyor - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Lübnan'daki Gerginlik Felaketleşiyor

BM Koordinatörü Riza, İsrail'in saldırılarının Lübnan'da büyük yıkım ve kayıplara yol açtığını belirtti.

27.09.2024 13:19
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Birleşmiş Milletlerin (BM) Lübnan'daki İnsani Yardım Koordinatörü Imran Riza, İsrail'in saldırılarını sürdürdüğü Lübnan'da son dönemde artan gerginliğin tam anlamıyla felaket niteliğinde olduğunu belirtti.

Riza, BM Cenevre Ofisi'nin haftalık basın toplantısına çevrim içi katılarak değerlendirmelere bulundu.

"Lübnan'da son dönemde artan gerginlik tam anlamıyla felaket niteliğinde." ifadelerini kullanan Riza, İsrail'in 23 Eylül'den bu yana saldırılarını sürdürdüğü Lübnan'ın güneyindeki insanların son bir yıldır korku içinde yaşadığını söyledi.

Riza, buradaki insanların Gazze'ye benzer bir durumu yaşamaktan endişe ettiğini kaydederek, bunu önlemek için son bir yılda taraflara gerilimi azaltma çağrısında bulunduklarını kaydetti.

"Maalesef sadece birkaç gün içinde yüz binlerce kişi kendilerinin de benzer bir kaderle karşı karşıya olduklarını hissediyor. Şiddetteki artış daha önce etkilenmemiş bölgelere yayıldı ve ülke genelinde evlerin ve altyapının yaygın bir şekilde yıkılmasına yol açtı." diyen Riza, İsrail'in saldırılarında şu ana kadar en az 700 kişinin hayatını kaybettiğini ve binlerce kişinin yaralandığını söyledi.

Riza, Lübnan'da son dönemin en ölümcül sürecine tanık olduklarını bildirirken, birçok kişinin bunun sadece bir başlangıç olmasından korktuğunu aktardı.

BM ve ortaklarının, müdahale çabalarını desteklemek üzere Lübnan hükümetiyle koordineli çalıştığını dile getiren Riza, Lübnan'da geçen hafta yaşanan iletişim cihazları patlamaları ve devam eden saldırıların sağlık kaynaklarını neredeyse tükettiğini belirtti.

Riza, "İleriye baktığımızda belirsizlikler görüyoruz. Şu anda öncelik daha fazla sivilin acı çekmesini ve yıkımını durdurmak için derhal ateşkes sağlamak olmalı. Çatışmalar sona erse dahi, yaşanan şiddetin sonrasında yaygın yerinden edilmeyi ele almak, kritik altyapıyı yeniden inşa etmek ve temel hizmetleri geri yüklemek için büyük ve koordineli bir insani müdahale gerekecek. Bölge daha fazla kan dökülmesini kaldıramaz." diye konuştu.

?İsrail'in Lübnan'a şiddetlenen saldırılarında 748 kişi öldü

Hizbullah'la 8 Ekim'den beri kontrollü çatışmalara devam eden İsrail ordusu, 23 Eylül'de Lübnan'ın güney kentlerinin yanı sıra Bekaa ve Baalbek bölgelerine yüzlerce hava saldırısı düzenledi.

Lübnan makamlarına göre, şiddetlenen hava saldırılarında 748 kişi ölürken, bombardıman nedeniyle ülke içerisinde 150 bine yakın kişi yerinden oldu.

Hizbullah ise İsrail ordusu tarafından ülkenin güney ve doğu bölgelerine yönelik devam eden yoğun bombardımana karşı füzeli saldırılarla karşılık veriyor. İsrail tarafında çoğunluklu ordu üslerini hedef alan bu saldırılarda büyük bir hasar açıklanmadı.

Ülkenin güney kesimlerinden başkent Beyrut ve kuzeye göç dalgası devam ederken, Suriye'ye göç edenlerin de olduğu belirtiliyor.

Kaynak: AA

Birleşmiş Milletler, İnsan Hakları, Orta Doğu, Güvenlik, Politika, Güncel, İsrail, Lübnan, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Güncel Lübnan'daki Gerginlik Felaketleşiyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

09:35 Görüntü Türkiye’den Otobüste kendini taciz eden adamı böyle kayda aldı Görüntü Türkiye'den! Otobüste kendini taciz eden adamı böyle kayda aldı
09:20 Hizbullah lideri Nasrallah öldü mü İran medyası haberi böyle duyurdu Hizbullah lideri Nasrallah öldü mü? İran medyası haberi böyle duyurdu
09:14 Netanyahu’nun kanlı saldırı emrini verdiği an Netanyahu'nun kanlı saldırı emrini verdiği an!
08:07 İDO feribotunun tuvaletinde erkek cesedi bulundu İDO feribotunun tuvaletinde erkek cesedi bulundu
23:58 Sokak ortasında keleşle yol kesip baba ve 4 çocuğunu vurdu Sokak ortasında keleşle yol kesip baba ve 4 çocuğunu vurdu
13:43 Adana’da 96 kişiye mezar olan apartmanın müteahhidine rekor ceza Adana'da 96 kişiye mezar olan apartmanın müteahhidine rekor ceza
13:12 Mustafa Sarıgül, silahlı saldırıya uğrayan Serhat Akın’ı hastanede ziyaret etti Mustafa Sarıgül, silahlı saldırıya uğrayan Serhat Akın'ı hastanede ziyaret etti
13:06 MSB: Kuzey Irak ve Suriye’de 22 terörist etkisiz hale getirildi MSB: Kuzey Irak ve Suriye'de 22 terörist etkisiz hale getirildi
12:59 Yapılandırma yapan kart kullanmaya devam edecek mi, faiz ne kadar olacak İşte borçluların beklediği düzenlemenin ayrıntıları Yapılandırma yapan kart kullanmaya devam edecek mi, faiz ne kadar olacak? İşte borçluların beklediği düzenlemenin ayrıntıları
12:57 Ünlü şarkıcı Lana Del Rey, Jeremy Dufrene ile evlendi Ünlü şarkıcı Lana Del Rey, Jeremy Dufrene ile evlendi
12:24 Rekabet Kurumu’ndan onay çıktı Getir’in tek kontrolü BAE’li Mubadala firmasının oldu Rekabet Kurumu'ndan onay çıktı! Getir'in tek kontrolü BAE'li Mubadala firmasının oldu
12:18 Setlere dönecek olan Ezgi Mola’dan özel istek Her şey oğlu Can’a göre ayarlanacak Setlere dönecek olan Ezgi Mola'dan özel istek! Her şey oğlu Can'a göre ayarlanacak
11:56 Kafa karıştıran görüntü “Tezgah“ diyen de var “içim parçalandı“ diyen de Kafa karıştıran görüntü! "Tezgah" diyen de var "içim parçalandı" diyen de
11:48 Jahrein’den, Elçin Sangu’ya hakaret davası Jahrein'den, Elçin Sangu'ya hakaret davası
11:41 Helene Kasırgası, Florida’yı vurdu OHAL ilan edildi Helene Kasırgası, Florida'yı vurdu! OHAL ilan edildi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 28.09.2024 10:06:35. #1.12#
SON DAKİKA: Lübnan'daki Gerginlik Felaketleşiyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement