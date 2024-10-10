ENSARİYE, 10 Ekim (Xinhua) -- Lübnan'ın Ensariye beldesinde İsrail hava saldırıları nedeniyle yıkılan bir ev, 8 Ekim 2024.
Lübnan Sağlık Bakanlığı Çarşamba günü yaptığı açıklamada, İsrail'in Salı günü Lübnan'da düzenlediği hava saldırılarında ölenlerin sayısının 22'ye yükseldiğini, 80 kişinin de yaralandığını bildirdi. (Fotoğraf: Ali Hashisho/Xinhua)
Son Dakika › Güncel › Lübnan'daki İsrail Hava Saldırısı 22 Ölü, 80 Yaralı - Son Dakika
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